Nuevas citas literarias en Sagunt

Sagunt vuelve a convertirse en punto de encuentro para la literatura con el inicio de una nueva edición de Diàlegs de Llibres, el ciclo de encuentros con escritores y escritoras organizado por la Concejalía de Cultura, en colaboración con el departamento de Bibliotecas del Ayuntamiento de Sagunt. La programación arranca esta misma tarde, a las 19 horas, en el Centro Cultural Mario Monreal, con la presentación de SAGVNTVM: Hanníbal, la sacerdotisa de Arse y el círculo del halcón, una novela histórica del autor Enrique Bonalba.

Todos los encuentros serán de acceso gratuito y se celebrarán en distintos espacios culturales del municipio, como el Centro Cultural Mario Monreal, la Casa Municipal de Cultura y el Centro Cívico Antiguo Sanatorio de Port de Sagunt.

Programación del ciclo

El ciclo se desarrollará a lo largo del primer trimestre del año y contará con la participación de seis autores y autoras que abordarán distintas corrientes y géneros literarios. Tras la sesión inaugural, el calendario continuará el 28 de enero con Clara Járboles, autora que "destaca por la fusión de diferentes formas de expresión para llegar a un público intergeneracional", tal y como informan desde la organización.

El 11 de febrero será el turno del escritor 'superventas' Javier Alandes, seguido, el 25 de febrero, por el periodista especializado en comunicación política Pere Valenciano. La programación se completará con el escritor valenciano Sergi Durbà, que participará el 11 de marzo, y con el novelista y cineasta Alberto Rey, que cerrará el ciclo el 25 de marzo.

Una propuesta consolidada

Diàlegs de Llibres es una propuesta cultural consolidada que "apuesta por la puesta en valor de la creación literaria local y de proximidad, al tiempo que abre el foco a temáticas como la novela histórica, el ensayo, la literatura infantil y el recorrido creativo de los autores invitados. En total, esta edición está compuesta por seis encuentros que permitirán a la ciudadanía conocer de primera mano a un elenco diverso de escritores y escritoras", añaden desde el consistorio.

La concejala de Cultura, Ana María Quesada, ha subrayado que “continuamos con este empeño por difundir y visibilizar a los autores y las autoras locales o cercanos, pero también a aquellos escritores que quieren venir a visitar Sagunt para que la ciudadanía tenga la oportunidad de conversar con personas que han dejado una parte de sí mismas en sus publicaciones”. Quesada ha agradecido, además, la buena acogida y la participación del público en las ediciones anteriores del ciclo.