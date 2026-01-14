Las tarifas del taxi suben en Morvedre tras casi seis años sin incremento

Las tarifas urbanas del taxi para el área de prestación conjunta del Camp de Morvedre se han actualizado al alza después de casi seis años congeladas, como han explicado a Levante-EMV desde el sector.

La Vicepresidència Tercera i Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures, Territori i de la Recuperació acordó la medida de acuerdo con el artículo 18 de la Ley del Taxi de la Comunitat Valenciana. Su objetivo es "mantener el equilibrio económico del servicio, sin modificar la estructura de las tarifas", según se afirma en la resolución tras un cambio que ha contado con el informe favorable de la Comisión de Precios, emitido el pasado 17 de diciembre, así como con la audiencia previa a las asociaciones profesionales del sector y a las organizaciones de consumidores y usuarios.

En el Camp de Morvedre operan dos compañías y "ahora mismo en la zona de la comarca somos 36 licencias activas entre RadioTaxi y Servitaxi", como informa a Levante-EMV la presidenta de Servi Taxi Sagunto-Morvedre, Rosana Hermosilla Palmero.

Nuevas tarifas

Con los cambios aplicados, en la tarifa 1, la bajada de bandera costará 2,15 euros, 15 céntimos más que el año anterior; el precio por kilómetro recorrido será de 1,20 euros, ocho céntimos más que antes y el precio por hora de espera pasa de 19,50 a 20,87 euros, lo que supone un incremento de 1,37 euros, alrededor de un 7 %. En la tarifa 2, la bajada de bandera contará también con un incremento de 15 céntimos y será de 2,85 euros; el precio por kilómetro recorrido de 1,44 euros, con una subida de 10 céntimos y por hora de espera se pagarán 22,20 euros, con un aumento de 1,49 €.

Además, se establecen mínimos de percepción de 5,50 euros para los servicios diurnos y de 7,10 euros para los nocturnos. En cuanto a los máximos de llegada en servicios solicitados de forma telefónica o telemática, se fijan en 5 euros para la zona A, 6,05 euros para la zona B, 7,20 euros para Les Valls, la Baronia Baixa, el Puig de Santa Maria y Puçol, y 11,05 euros para la Baronia Alta.

La presidenta de Servi Taxi Sagunto–Morvedre, Rosana Hermosilla, subraya que "llevábamos casi seis años en que no había incremento en las tarifas. Aún tendrían que subirse un poco más para que ganáramos un poquito más porque la vida sube". Además, añade que "los seguros del taxi cada vez están más caros, están llegando a pedir 6.000, 8.000 y 10.000 euros, o sea, es una barbaridad el gasto que tiene el taxi, entonces aún no están en el precio que quizás tendrían que estar".

"Hemos conseguido que se valore un poco el tema de las recogidas fuera de la zona, que siempre hay que llegar con un mínimo de recogida y ese mínimo era muy mínimo, el viaje a veces incluso no te puede ni compensar", añade la presidenta de ServiTaxi.

Plazo para adaptarse

La resolución deja sin efecto la anterior, de febrero de 2025, y concede un plazo de dos meses desde su publicación para que las nuevas tarifas sean introducidas en los taxímetros de los vehículos. El texto, firmado por el vicepresidente tercero y conseller, pone fin a la vía administrativa, aunque contempla la posibilidad de interponer los recursos previstos en la legislación vigente.

Respecto al uso cotidiano del taxi, Hermosilla afirma que "se prevé también un incremento de la faena con todo lo que se viene, con todo lo de la gigafactoría y todas las empresas que vienen a toda la zona de Parc Sagunt" y añade que "la verdad que nosotros abarcamos un montón de servicios y de distintas personas, desde los padres que llevan los colegios a los niños, los abuelitos que van a los hospitales. Trabajamos también con mutuas, asistencias, llevamos ejecutivos al aeropuerto, al AVE...", concluye.