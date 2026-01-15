El alcalde de Sagunt insta a Puçol y El Puig a "empujar" para la prolongación del metro

La prolongación del metro hasta Sagunt es uno de los proyectos a los que la ciudad no renuncia, "aunque necesita estudio". El alcalde, Darío Moreno , se ha manifestado en estos términos en un desayuno informativo, aunque sin llegar a incluirlo en los objetivos de la ciudad para 2026 y reconociendo que son "grandísimas inversiones que necesitan trabajo de todas las administraciones", no solo de la Generalitat sino también del Gobierno central.

También considera que en esto "también deberían empujar" los ayuntamientos de Puçol y el Puig" y no era pesimista porque "Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana nunca ha llegado a descartarlo", por mucho que "para este año no se lo plantea".

El alcalde, en su intervención. / Daniel Tortajada

El socialista ha reconocido que la mejora de los transportes públicos es uno de los problemas pendientes "a corto, medio y largo plazo", sobre todo, con la conexión del Port de Sagunt hasta València que depende de la Generalitat. "Necesitamos un servicio a otro nivel, pues ni siquiera se está llegando a cumplir el contrato como tal", ha apuntado. Además ha demandado avances para conectar el Port con la estación de Renfe de la ciudad, así como la apertura de la estación en el lado este para dotar de más aparcamiento y plantear servicios eficientes de lanzaderas desde este punto con el Port que serían "mucho más rápidas".

Otras demandas

La construcción de nuevos centros educativos que pongan fin a "aulas saturadas en todos los niveles" y a largas listas de espera en los centros de Formación Profesional, la mejora del centro de FP Eduardo Merello, la Ciudad de la Justicia y la reforma de la Nau son algunas de las demandas que el consistorio también mantiene en la ciudad en este 2026 de cara a la Generalitat Valenciana junto a la reivindicación de más infraestructuras sanitarias. "Hace poco mantuvimos una reunión con la gerente del hospital y nos hace tener esperanzas, pero necesitamos realidades administrativas", ha recalcado citando algunas demandas municipales como ampliar el centro de salud Puerto II y nuevos servicios de consultas externas.

Daniel Tortajada

Conseguir el apoyo real de la Diputación de Valencia para seguir impulsando la rehabilitación de los Jardines de la Gerencia de AHM es otro de los retos de la ciudad para este 2026, después de ver cómo quedó en nada el compromiso previo de invertir. "Ahí tenemos un déficit de un millón de euros en este proyecto emblemático, pues todo se ha paralizado", ha insistido.

El alcalde, en un momento de su intervención. / Daniel Tortajada

Playas, conexiones y patrimonio

Ante el Gobierno central, ha explicado que el consistorio estará vigilante con la rehabilitación del litoral norte que se ha previsto iniciar este mes con el objetivo de hacer crecer la playa "más de 200 metros" en algunos tramos y también "hará un seguimiento" para ver la evolución de la zona con tal de seguir reclamando sistemas de retención de los sedimentos.

La mejora de las conexiones viarias, de la línea de ferrocarril a Teruel y del corredor Mediterráneo serán otros aspectos en los que pondrá la mirada el consistorio, además de seguir reclamando un impulso definitivo a una gestión del Castillo "a tres bandas", con un plan director actualizado y todas las administraciones implicadas en ir haciendo inversiones en el monumento.