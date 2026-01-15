Antifraude investiga la designación de la esposa del alcalde de Canet como técnica municipal

La Agencia Valenciana Antifraude (AVAF) ha abierto una diligencia de investigación para determinar si el alcalde de Canet d’en Berenguer, Pere Antoni Chordà, llegó a incurrir en una actuación irregular al firmar una resolución que suponía el ascenso profesional de su esposa, trabajadora del ayuntamiento antes de que él fuera alcalde. Se trata del nombramiento de esta última como técnica de gestión municipal tras una oposición para cubrir en propiedad dos plazas de este tipo por promoción interna, es decir, reservada a personas que ya trabajaban para el consistorio.

La denuncia presentada por un particular es la que ha llevado a Antifraude a pedir información sobre este procedimiento iniciado con una resolución de alcaldía del 15 de octubre de 2024 que aprobó las bases de esa convocatoria incluida en la oferta de empleo público de ese año. En ella se exigía a los aspirantes, entre otras cosas, ser personal funcionario de carrera del ayuntamiento y "haber permanecido al menos dos años como funcionario en el puesto de trabajo perteneciente a un Cuerpo o Escala del grupo o su grupo inmediatamente inferior al de las plazas convocadas". A eso se le añadía el "tener un título o cumplir las condiciones para obtenerlo en la fecha en la que finalice el plazo de presentación de instancias del título de diplomatura universitaria o título universitario de grado o de aquellas titulaciones que con el vigente Plan de estudios sean equivalentes".

Pere Antoni Chordà, en un pleno de Canet d’en Berenguer. / Daniel Tortajada

A partir de ahí se inició el proceso y, posteriormente, fue el 20 de mayo de 2025 cuando el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) publicó un anuncio firmado por el alcalde dando cuenta de una resolución suya firmada en abril en la que se nombraba a su esposa y otro aspirante como técnicos de gestión de la escala de la administración general subescala técnica, grupo A, subgrupo A2.

Desde el gobierno municipal se asegura a este diario que todo se desarrolló sin que nadie presentara alegaciones y que solo se presentaron a la oposición dos de los nueve trabajadores que podían aspirar a este puesto.

Sin embargo, el denunciante cree que el alcalde «pudo incurrir en un presunto conflicto de intereses, vulnerando los principios de imparcialidad, objetividad y transparencia administrativa», entre otras cosas que ahora investiga Antifraude.

"Solo firmó dos documentos"

Desde el gobierno municipal subrayan, sin embargo, que varios documentos "desmontan el intento de hacer pasar ante la Agencia Antifraude una promoción interna en Canet por un ‘enchufe’". Lo que argumenta es que el alcalde "solo firmó" dos de ellos: "la publicación de las bases y la orden de publicación" en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

En el resto del proceso, resaltan que quien firma las resoluciones es la concejal de Comercio, primer teniente de alcalde "y alcaldesa accidental en esos momentos", María Martínez, como ocurrió el día de la toma de posesión de la nueva plaza por parte de la funcionaria. "El alcalde se desentendió de todo el proceso cuando su mujer depositó la instancia y, ya cuando los funcionarios han tomado posesión, él firma que se publique el anuncio", subrayan desde el gobierno municipal.