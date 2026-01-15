Benifairó de les Valls invertirá 48.500 euros en sus presupuestos participativos

Benifairó de les Valls ya ha decidido en qué invertirá 'buena parte' del presupuesto municipal de 2025 a través del proceso de Presupuestos Participativos. El Ayuntamiento ha hecho públicos los resultados tras el periodo de votación ciudadana, que finalizó el pasado 21 de diciembre, y en el que vecinos y vecinas han podido elegir directamente los proyectos que se ejecutarán este año.

En total, se llevarán a cabo cinco propuestas que suman una inversión de 48.500 euros, dentro de un presupuesto global de 50.000 euros destinado a esta iniciativa. "Los 1.500 euros restantes quedarán reservados para posibles sobrecostes o para reforzar las partidas de las actuaciones seleccionadas, en función de las necesidades que puedan surgir durante su ejecución", tal y como aseguran desde el consistorio.

Prioridades ciudadanas

Las votaciones reflejan que la ciudadanía ha priorizado las inversiones en mobiliario urbano, infraestructuras sostenibles y espacios de convivencia. La propuesta más respaldada ha sido la renovación del mobiliario de la biblioteca municipal, que contará con una inversión de 15.000 euros y ha obtenido 148 puntos. Muy cerca se ha situado la instalación de más papeleras y bancos en distintos puntos del municipio, con un presupuesto de 3.500 euros y 147 puntos. También ha recibido un apoyo significativo la plantación de más árboles," una actuación orientada a mejorar la sostenibilidad y el entorno urbano, que contará con 15.000 euros y ha logrado 131 puntos", añaden.

A continuación figura la instalación de nuevas fuentes de agua, con una dotación de 10.000 euros y 130 puntos. La quinta propuesta seleccionada es la instalación de un rocódromo infantil, con un presupuesto de 5.000 euros, que ha sido elegida a través del proceso de participación infantil, puesto en marcha por primera vez este año. La incorporación de este proceso dirigido a menores de 14 años ha sido una de las principales novedades de los Presupuestos Participativos 2025 en el municipio. Gracias a esta iniciativa, el alumnado del CEIP l’Ermita y del IES la Vall de Segó ha podido presentar y votar sus propias propuestas.

Balance positivo del proceso

Por otro lado, la siguiente propuesta con mayor número de apoyos fue la “Mejora de los toriles”, que obtuvo 112 puntos. Sin embargo, esta actuación no ha podido incluirse en la presente edición, ya que su coste, de 15.000 euros, superaba el presupuesto disponible una vez seleccionadas las cinco propuestas prioritarias, tal y como han informado desde el gobierno municipal.

Desde el ayuntamiento "se valora de forma positiva el desarrollo del proceso y la implicación vecinal, así como la puesta en marcha de la participación infantil, que refuerza los Presupuestos Participativos como una herramienta para decidir de manera colectiva las inversiones municipales y adaptarlas a las necesidades reales del municipio", concluyen.