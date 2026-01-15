La escuela TriHuracanes de Sagunt brilla en el campeonato autonómico de cross

La escuela de Sagunt TriHuracanes y el equipo amateur vivieron "un fin de semana lleno de actividad y éxitos deportivos, participando en dos competiciones clave para el inicio de la temporada", tal y como afirman desde el club.

La escuela estuvo presente en el campeonato autonómico de cross disputado en Xàtiva, mientras que el equipo amateur debutaba en la primera jornada de liga de clubes de la Federación de Triatlón, celebrada en Cheste con el duatlón por equipos.

Varios podios

En Xàtiva, la escuela contó con la participación de 18 trihuracanes en las categorías SUB10, SUB12, SUB14 y SUB16, siendo estas dos últimas parte del campeonato autonómico. Los resultados más destacados llegaron en SUB14 femenino, donde Carina Martí se proclamó campeona autonómica tras "un apretado sprint" con su compañera Mar Mateos, que logró la plata y el subcampeonato. En SUB10, Mateo Ruescas también subió al podio al finalizar en segunda posición.

Equipo amateur en Cheste. / Levante-EMV

Por su parte, el equipo amateur debutó en la liga de clubes con tres equipos: un masculino y uno femenino en tercera división, y un mixto en categoría Open. El equipo masculino finalizó en 14ª posición y el femenino en 6ª posición, dejando buenas sensaciones de cara a las próximas jornadas.

"La escuela sigue dando muchas alegrías"

Según Toni Mateos, director de la escuela, “el pasado domingo vivimos una bonita jornada de deporte, donde nuestra escuela sigue dando muchas alegrías con una alta participación y varios podios. Cerramos la temporada de cross con dos títulos provinciales por equipos y tres individuales, incluyendo las campeonas SUB14 provincial y autonómica en nuestro equipo. Por otra parte, el equipo amateur debuta en liga con muchas ganas e ilusión por participar e intentar subir a segunda división”.

Con esta competición, la escuela cierra la temporada de cross en atletismo y se prepara para la temporada de duatlones, con tres jornadas provinciales consecutivas en Carlet, Bétera y L’Olleria, antes de afrontar el primer objetivo autonómico de la temporada en San Vicent del Raspeig. Mientras, el equipo amateur espera con ilusión la segunda jornada de liga, que se disputará en Rojales u Ontinyent con el duatlón individual.