Complicado estreno para Mallo al frente del Fertiberia BM Puerto

El Fertiberia Balonmano Puerto Sagunto retoma este sábado la competición con un 'exigente' compromiso en tierras andaluzas, donde se enfrentará al actual líder de la División de Honor Plata Masculina, el Cajasol Sevilla BM Proin. El encuentro, correspondiente a la primera jornada de la segunda vuelta, se disputará a partir de las 20.30 horas en el Centro Deportivo Amate.

El duelo servirá además como estreno oficial del nuevo cuerpo técnico rojiblanco, con Sergio Mallo como primer entrenador y Manu Etayo como segundo, tras la salida voluntaria de Toni Malla, que recientemente abonó la cláusula de rescisión de su contrato.

Recuperar el liderato

Los porteños llegan a esta cita tras cerrar el año con una meritoria victoria a domicilio ante el Attica 21 Hotels OAR Coruña (24-25), resultado que les permitió marcharse al parón navideño en tercera posición, con 22 puntos. Una clasificación que mantiene intactas sus aspiraciones, ya que dependen de sí mismos para recuperar el liderato durante el mes de enero, a la espera de disputar el encuentro aplazado frente al Balonmano Servigroup Benidorm por la alerta roja de la AEMET del pasado mes de diciembre.

Enfrente estará un Cajasol Sevilla BM Proin que recibe al Fertiberia desde lo más alto de la tabla, con 24 puntos y una dinámica inmejorable tras encadenar seis victorias consecutivas. “Los jugadores están recibiendo muy bien todo lo que está intentando transmitir este nuevo cuerpo técnico. Visitar al líder es un plus de motivación y una prueba para medir tanto nuestro trabajo como nuestro estado de forma. Queremos seguir demostrando por qué nos fuimos al parón navideño estando donde estamos”, señala Sergio Mallo en la previa del choque.

"Estamos preparados"

El precedente entre ambos conjuntos se remonta al pasado mes de septiembre, cuando inauguraron la temporada en el Pabellón Port de Sagunt con triunfo local por 28-24. Un resultado que también podría ser determinante de cara al golaveraje particular en caso de empate a puntos al final de la liga. “Al gran equipo que ya tenían hay que sumarle las nuevas incorporaciones que han realizado con la temporada ya empezada. Sabemos que va a ser muy complicado jugar en su casa, pero creo que llevamos muy buenas semanas de entrenamientos y estamos preparados para conseguir sumar puntos”, apunta el jugador rojiblanco Alberto Serradilla.

El conjunto sevillano presenta varias novedades respecto al duelo de la primera vuelta. En noviembre reforzó su plantilla con la llegada de Tito Díaz, procedente del IRUDEK Bidasoa Irun, para suplir la baja de Balsa Stevovic. Más reciente aún ha sido la incorporación del guardameta Ramón Fuentes, procedente del Club Balonmano Alcobendas, que formará junto a Kilian Ramírez una de las parejas de porteros más destacadas de la categoría.