Indignación ciudadana ante el cierre de la segunda planta del Museo de Sagunt

El obligado cierre de la segunda planta del Museo Histórico de Sagunt (MUHSAG) debido a la caída de parte del techo de pladur, como ha adelantado Levante-EMV ha causado indignación entre entidades culturales y cívicas del municipio.

El primero en pronunciarse ha sido el presidente del Centre d'Estudis del Camp de Morvedre, Lluís Alcaide, quien tildaba lo ocurrido de "vergonzoso" y una muestra clara de que "hacen falta más inversiones en el patrimonio saguntino". "Se evidencia que las cosas están mal y que, teniendo en cuenta la importancia de nuestro legado, se deben hacer bien", decía preguntándose cuándo se podrá reabrir la zona e insistiendo en la necesidad de "un trabajo conjunto de las distintas instituciones para actuar de manera ordenada".

Esto último, como recordaba Alcaide, es lo que aprobó el pleno el pasado mes de diciembre, al dar luz a un texto firmado por catorce asociaciones vecinales y culturales de la ciudad donde el ayuntamiento se comprometía a impulsar un ente integrado también por la Conselleria y el Ministerio que gestione el patrimonio saguntino.

Precisamente, el portavoz de esas 14 asociaciones firmantes de aquel documento, Enrique Mínguez, también se ha pronunciado sobre lo ocurrido en el museo que gestiona la Conselleria de Cultura. "La caída del techo es otra evidencia más de la falta de inversión y mantenimiento que sufre el patrimonio en su casco histórico", opina.

También recuerda que la Conselleria, como publicó este diario, anunció en 2024 un Plan Integral para el museo después de que ya se tuvieran que cerrar salas ese año por goteras y grietas en el techo, pero, según resalta "ese proyecto ha quedado en el cajón de los objetos perdidos".

Cambio de gestión

Así, insiste: "Catorce asociaciones de Sagunt firmamos un manifiesto, que el pleno de diciembre aprobó, en el que solicitamos un cambio de modelo en la gestión de nuestro patrimonio. El modelo actual es fallido. Debido a su extensión, el patrimonio saguntino necesita un modelo en el que la fragmentación de competencias entre administraciones sea canalizado a través de un organismo de gestión. Que el patrimonio saguntino tenga personalidad jurídica. Con un personal propio que gestione el día a día. Con presupuestos anuales y aportaciones de los propietarios de los monumentos. Debe generar recursos económicos propios mediante el cobro de entradas".

Por ello, solicitan al equipo de gobierno municipal que "inicie conversaciones para el inicio de este proceso". También deja un recado al resto de fuerzas políticas y demanda a los grupos de la oposición "que utilicen sus herramientas e influencias para apoyar este cambio de modelo. Que trabajemos conjuntamente para esta transición. El modelo actual no funciona desde hace décadas", remarca.

Las entidades firmantes son las asociaciones vecinales del Raval y Ciutat Vella, la Asociación Cultural Esfera Morvedre, la Asociación para el Desarrollo Turístico de Sagunt, Explora Sagunto, Voluntarios por el patrimonio histórico saguntino, el Centre d'Estudis Camp de Morvedre, el Centro Arqueológico saguntino, Passió per Sagunt, Sagvntvm Avgvsta, la Sociedad de Vitivinícola de Sagunt, la Sociedad Musical Lira Saguntina, el grupo de cronistas e investigadores del Camp de Morvedre y Almenara, más la asociación por la dinamización cultural turística y artística DiCultura.