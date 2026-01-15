La plantilla que limpia Sagunt se movilizará para exigir mejoras

La plantilla que limpia las calles y se encarga del aseo urbano de Sagunt se movilizará para exigir mejoras. Los trabajadores de la empresa municipal SAG que realizan también la recogida de basura y enseres han acordado de forma mayoritaria emprender acciones de protesta e incluso no descartan ir a la huelga en Fallas, si no se reconducen las negociaciones del convenio con la empresa.

Este es el camino defendido en dos recientes asambleas por los representantes de CC OO y CNT, mientras los de UGT se abstenían. "De un total de 106 asistentes, 97 se han mostrado a favor y 9 en contra", explicaba a Levante-EMV el presidente del comité, Pedro Jesús Martínez, asegurando que la plantilla de aseo urbano de la SAG es de 202 empleados.

La principal demanda de los trabajadores es dejar de seguir cobrando como un día laborable siempre que trabajan en festivos o fines de semana. "Trabajamos 18 fines de semana más cinco festivos al año y queremos un plus por ello. No podemos seguir cobrando como un día normal", añade.

Asistentes a una de las últimas asambleas. / Levante-EMV

La falta de consenso con la empresa tras "4 ó 5 reuniones' para negociar un nuevo convenio es lo que ha llevado a CC OO y CNT a plantear acciones. "La sensación es que nos toman el pelo pues no vemos avances. Prácticamente estamos estancados. El último convenio es de 2008 y nuestros jornales son muy justos, llevamos años congelados. Y ahora, aunque nos han aplicado el 11,5% de aumento como a los funcionarios, el coste de la vida no está subiendo eso, sino mucho más, con lo cual el 90% de la plantilla no llega a final de mes", dice el presidente del comité.

Ahora, tras el visto bueno de las dos asambleas celebradas, la intención de los representantes sindicales es pedir la convocatoria de un consejo de administración de la SAG para informar del malestar. "Queremos hacer presión para que el ayuntamiento reaccione; luego ir a los plenos y tomar más acciones si no hacen caso", añade.

Participantes en una de las últimas asambleas. / Levante-EMV

El malestar de la plantilla ya se hizo público hace unos meses, como entonces informó Levante-EMV. Pero, desde entonces, ha habido algunos cambios y, de hecho, el presidente del comité reconoce que desde principios de este mes de enero se han hecho otros 13 contratos fijos, si bien afirma que no ha sido posible llegar a un acuerdo con la empresa para ampliar los días de trabajo de los "alrededor de 50 empleados que son fijos-discontinuos y a los que se recurre cuando se necesitan refuerzos en verano o fines de semana", como pedían los representantes de los trabajadores.