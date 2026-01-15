Sagunt afronta el año de la gigafactoría con "datos históricos"

Sagunt afronta el año de la apertura de la gigafactoría de Volkswagen con "datos históricos" que evidencian su crecimiento económico. Así lo ha asegurado el alcalde, Darío Moreno , en un desayuno informativo con medios de comunicación donde ha dado algunas cifras de esa expansión al hacer balance de 2025: Un aumento del 8,9% en la afiliación a la Seguridad Social, una reducción del 7,7% del desempleo y más de 162 nuevas empresas que dejan el total en 3.684.

Esta tendencia se prevé reforzar en este 2026 que espera "el gran hito industrial" de la puesta en marcha de la gigafactoría de Volkswagen "a partir de septiembre u octubre", ha dicho; un proyecto "que avanza a buen ritmo, da empleo actualmente a unas 1.400 personas, con 300 contratos por parte de PowerCo y el resto, en empresas de construcción, pero que además prevé generar más de 500 nuevos puestos de trabajo este año," creados directamente por el fabricante de baterías, como los tres operarios de la ciudad ya contratados, ha apuntado.

Mientras el ayuntamiento "mantiene la obsesión en mejorar infraestructuras y conexiones" y aumentar el carácter industrial de la ciudad, el alcalde afirma tener "buenas sensaciones" respecto a la llegada de más empresas. "Aún no se puede hablar de nuevas inversiones, pero en la venta de suelo en Parc Sagunt II que está en marcha, son múltiples las empresas que llaman a Espais Econòmics Empresarials, al ayuntamiento y otras administraciones. Hay interés internacional y muchas conversaciones en paralelo al mismo tiempo".

El alcald, en su intervención. / Daniel Tortajada

Suelo para más de 10.000 viviendas

En este contexto de crecimiento, el alcalde ha reconocido que la ciudad tiene suelo disponible para crear más de 10.000 viviendas, algunas en zonas ya urbanizadas y otras, a "mediourbanizar" donde está buscando agentes urbanizadores. "No nos planteamos nuevas urbanizaciones fuera del municipio", ha dejado claro, recordando las bolsas de suelo existentes tanto en zonas como el Norte de Palància o, entre los dos núcleos, en el PAI Fusión.

Presión a grandes tenedores

Otro de sus mensajes es que el ayuntamiento "seguirá metiendo presión a los grandes tenedores" de parcelas que llevan más de 5, 10 ó 12 años sin edificar. "No expropiando, pero sí motivando con recargos del IBI como ya hemos aplicado en 2025, logrando que algunas ya estén en el mercado", ha apuntado.

También vuelto a incidir en la necesidad de declarar la ciudad como zona tensionada a nivel inmobiliario, como pidió sin éxito el pleno hace más de un año pues ha reconocido que "el complejo problema de la vivienda no se soluciona con las 70 viviendas sociales que está haciendo la Conselleria en suelo cedido por el ayuntamiento, de las que 15 se quedará el consistorio para aumentar su parque público", ha dicho lamentado además que la segunda promoción de este tipo quedara desierta.