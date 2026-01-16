Alertan de casos de envenenamiento de perros en Canet

Vecinos de Canet d’en Berenguer han dado la voz de alarma, ante dos casos de mascotas que han requerido de atención veterinaria por la ingesta de tóxicos. Los afectados hablan de un posible "envenenamiento" por tratamiento raticida, por lo que ambos animales están en estado grave.

Una de las vecinas ya ha anticipado su voluntad de denunciar ante lo ocurrido y ha hecho público su caso para poner sobre aviso a todas aquellas personas que saquen a pasear a sus mascotas, principalmente "en los descampados de Canet pueblo donde todo el mundo saca a sus perros a pasear", en referencia a la ubicación. Esta afectada en concreto, adelanta que no es el único caso que se ha dado y demanda a las personas con perros, precaución.

No hay constancia

Este diario se ha puesto en contacto con la Policía Local de la localidad, desde donde nos aseguran no ha llegado ninguna queja ni ninguna denuncia al respecto de lo que se describe.

Por su parte, el concejal de Medio Ambiente y Sanidad, Miguel Ángel Albero adelantaba a la Levante-EMV que su departamento no tienen constancia de nada eso y solicita a los afectados que "de manera inmediata se pongan en contacto con nosotros para tratar de detectar el problema y darle una solución, evitando así males mayores. Es lo primero que deben hacer, comunicar sobre lo sucedido".

Tratamiento

Aparte de insistir en que "no nos consta ningún envenenamiento en Canet", Albero ha descartado que la causa pudiera ser un tratamiento raticida llevado a cabo por el ayuntamiento. "No hemos hecho ninguno recientemente, para empezar, pero además, cuando los hacemos, seguimos escrupulosamente lo que indica la ley, precisamente para proteger a los animales. El veneno se pone bajo los hidrantes, en el agua , donde las mascotas no tienen acceso, o bien en recipientes específicos donde solo pueden entrar las ratas. Es imposible el acceso de los perros a estos".

Descartando esta posibilidad de manera rotunda, Albero añadía: "espero que nadie haya podido hacer alguna cosa así", preocupado por la situación y recordando que este tipo de acciones, de producirse, son constitutivas de delito y penadas por la ley.

En los últimos meses han sido varios los casos de envenenamiento de gatos en la comarca, tanto en Albalat dels Tarongers como en Estivella y Benifairó de les Valls.