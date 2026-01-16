Canet teme que las plantas fotovoltaicas para la gigafactoría aumenten el riego de inundabilidad

Canet d'en Berenguer mostró este jueves su preocupación ante el posible riesgo hidrológico que las plantas fotovoltaicas previstas para alimentar la gigafactoría de PowerCo pueden generar en esta localidad, al poner en jaque la permeabilidad de la zona agraria de Montíber (Sagunt), donde en un principio se proyectan.

Así lo recogía la moción presentada por Compromís, que contó con varias enmiendas a este respecto, entre ellas, que el documento incorporara la propuesta que aprobó Sagunt en su pleno de diciembre, en la que se instaba a la Generalitat Valenciana a estudiar una nueva ubicación para estas plantas en terrenos del puerto comercial, pertenecientes a la Autoridad Portuaria de València (APV) la última opción que ha defendido la plataforma de Defensa del Territori para intentar evitar que estas instalaciones se hagan en una zona llena de campos de naranjos, en su mayoría en producción, y de gran valor agrológico.

El pleno de Canet en un momentos de votación. / Daniel Tortajada

Asegurar la permeabilidad

Pero a esto, Canet añade dos nuevos puntos. Por un lado, el pleno solicita al Ayuntamiento de Sagunt que, una vez aprobado y efectuado el cambio de ubicación de la instalación fotovoltaica, ya sea en ese u otro emplazamiento, realice las gestiones oportunas para mantener las parcelas donde se levanten las plantas en un estado óptimo que garantice un correcto drenaje y absorción del agua.

Además, en caso de que la planta permanezca en la ubicación inicialmente prevista (Montíber), pide al consistorio saguntino que asegure la permeabilidad de los terrenos para evitar posibles inundaciones. Por otra parte, se reclama a los organismos competentes la emisión de un informe de inundabilidad, ya solicitado en mayo de 2025 sin éxito, y que este sea remitido al consistorio de Canet.

La moción contó con las abstenciones de VOX y el Partido Popular. En el primer caso, al mostrar su total oposición a que las plantas se ubiquen en esa zona de alto valor agrológico de Sagunt. Y en el caso del PP por estar en contra de que la alternativa sean los terrenos del APV en el puerto comercial. Como explicó la portavoz en el tema, María José Sánchez, esta instalación puede bloquear los usos logísticos del puerto y entrar en conflicto con concesiones ya cerradas, además de su oposición a que se bloquee este suelo, entre otros motivos.