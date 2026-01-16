El cartel de la Semana Santa Saguntina busca un puente entre pasado y futuro

La Mayoralía del año de la Cofradía de la Purísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo ha presentado este jueves el Cartel Anunciador de la Semana Santa Saguntina 2026, en un acto celebrado en el salón de actos Capità Pallarés de la Fundación Bancaja de Sagunt. El evento ha reunido a representantes municipales, miembros de la cofradía y responsables de distintas asociaciones vinculadas a la Semana Santa local.

La presentación ha estado conducida por el clavario Gonzalo Escrig y el autor del cartel, el artista Marcos Nava Castillo, quienes han desgranado el proceso creativo de una obra que"busca conjugar la tradición cofrade con un lenguaje visual contemporáneo, en sintonía con el carácter renovador de la Mayoralía 2026", asegura el autor.

Durante el acto también se ha dado a conocer el tráiler oficial de la Semana Santa Saguntina, que ya puede verse en YouTube y en las redes sociales oficiales. Asimismo, se ha avanzado el próximo hito del calendario cofrade: el 29 de enero, a las 19 horas, se inaugurará en la ermita de la Sang la exposición Historia Bordada de la Semana Santa Saguntina, una muestra que reunirá cinturones históricos de la cofradía procedentes tanto del museo como de colecciones privadas cedidas por antiguos mayorales.

Una imagen cargada de simbolismo local

El cartel presentado pretende reflejar la esencia visual y emocional de la celebración. La escena central muestra a un padre y a su hijo caminando juntos con cirios encendidos, una imagen que simboliza la transmisión generacional de la fe y de las tradiciones. El conjunto se completa con tres elementos profundamente ligados al imaginario colectivo de la ciudad: el Calvario de Sagunt, la ermita de la Sang y el Castillo, cuya silueta aporta profundidad y un fuerte anclaje histórico a la composición, tal y como afirman desde la organización.

“La mejor manera de sintetizar la Semana Santa era a través del paisaje de nuestra ciudad”, ha señalado Escrig durante la presentación. El diseño incorpora además un guiño al pasado, ya que toma como referencia visual el primer cartel anunciador de la cofradía, correspondiente a la Semana Santa de 1969. La obra ha sido realizada mediante dibujo vectorial, una técnica que permite el uso de líneas limpias, colores planos y una gran versatilidad en la adaptación del cartel a distintos formatos sin pérdida de calidad.

"La paleta cromática combina tonos cálidos como el magenta, el morado oscuro y un naranja apagado, mientras que la tipografía Didot LT Pro, con acabado en pan de oro, aporta solemnidad y elegancia al conjunto sin renunciar a la modernidad", aseguran.

Juventud, memoria y mirada de futuro

El cartel ha sido posible "gracias al trabajo conjunto de los artistas Marcos Nava y María Ferri, en estrecha colaboración con la Mayoralía. Queríamos que el cartel fuera un puente entre pasado y presente, entre el respeto a lo heredado y una mirada joven hacia el futuro”, ha explicado Nava.

Con esta propuesta, la Cofradía de la Purísima Sangre no solo anuncia oficialmente la llegada de la Semana Santa Saguntina 2026, sino que "reafirma su compromiso con la identidad local, la memoria colectiva y la renovación generacional de una de las tradiciones más arraigadas de la ciudad", concluyen.