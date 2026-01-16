La Casa Penya de Sagunt convierte el invierno en una cita con la naturaleza

La Casa Penya, centro de educación y voluntariado ambiental de la Marjal d’Almardà-Almenara, inicia este domingo su programación especial de invierno con un taller contra el desperdicio alimentario, una actividad que ya ha completado todas sus plazas. Con esta propuesta arranca un nuevo año de "iniciativas centradas en la sostenibilidad, la educación ambiental y la puesta en valor de este enclave natural", afirman desde la entidad.

El taller inaugural estará dirigido por Esther Bravo, de La Fermenteria de l’Horta, y permitirá aprender a reutilizar alimentos y a transformar verduras en conservas, al tiempo que se reflexiona sobre la soberanía alimentaria y el consumo de productos ecológicos y de proximidad, tal y como adelantó el Levante-EMV.

Entre las propuestas destacadas del invierno se encuentra también la visita ornitológica del domingo 25 de enero, de 11 a 13 horas, organizada por Acció Ecologista-Agró en colaboración con el Ayuntamiento de Sagunt. La actividad se desarrollará en la Finca de Penya, reserva de fauna silvestre de la Marjal d’Almardà que se encuentra bajo custodia del territorio de la entidad ecologista. Durante el recorrido se podrán observar especies como "el aguilucho lagunero, el calamón y, con algo de suerte, la cerceta pardilla, el pato más amenazado de Europa", aseguran.

La agenda continua

La agenda continuará en febrero con una jornada de anillamiento de aves en familia, organizada junto al Grup Au d’Ornitologia con motivo del Día Mundial de las Zonas Húmedas, que tendrá lugar el domingo 8. Ya en marzo, el domingo 22, La Casa Penya celebrará el Día Mundial del Agua con el cuentacuentos infantil 'La gotita Guillermina', a cargo de La Ninyacristal. Además, el sábado 14 de marzo se desarrollará una jornada dedicada al Día de la Mujer dentro del programa 'Viu la Marjal' con la colaboración de la Societat Valenciana d’Ornitologia y del Taller de Decoración de Porcelana del Campus Obert a la Ciutadania del consistorio saguntino.

La Casa Penya abrirá el resto de domingos de 11 a 13 horas, para ofrecer visitas guiadas al centro de educación ambiental y a la Reserva de Fauna Silvestre de la Finca de Penya, con una salida mensual dedicada específicamente a la observación de aves. La programación se completa con una recomendación literaria para este invierno, El ave que derrotó al invierno, de Juan Goñi, autor que visitará el centro en marzo con motivo del encuentro trimestral del club de lectura.

Una programación para la ciudadanía

Desde Acció Ecologista-Agró recuerdan que para participar en todas las actividades es necesaria la inscripción previa, ya que el aforo es limitado, y han agradecido la colaboración del ayuntamiento de Sagunt para hacer posible un programa que "invita a la ciudadanía a descubrir y disfrutar de los valores naturales de la Marjal d’Almardà-Almenara durante los meses de invierno", concluyen desde el grupo ecologista.