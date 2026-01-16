La Hoguera de San Antón volverá al Port de Sagunt . Iniciativa Porteña (IP) ha organizado la cita con tal de mantener "una de las tradiciones más queridas de la ciudad con la celebración de la Hoguera de San Antón", tal y como afirman desde la agrupación política.

El evento será el próximo sábado 17 de enero en la Plaza del Sol. La asociación ha preparado una tarde festiva con música, batucada y, "por supuesto, la quema de la hoguera", que se encenderá a las 19 horas.

La jornada comenzará a las 18 horas con ambiente musical y la actuación de Green Gos Batucada, que "pondrá ritmo al inicio del evento, preparando a los asistentes para el momento más esperado de la noche", añaden desde IP.

Novedades para los socios

Mario Cereceda, presidente de Iniciativa Porteña, ha anunciado una sorpresa para los miembros de la asociación: "los 50 primeros socios que pasen por la sede podrán recoger un tiquet gratuito para un bocadillo de torrá, elaborado in situ".

Cartel promocional Hoguera 2026. / Levante-EMV

El presidente ha subrayado que esta iniciativa busca reconocer la fidelidad de la base social de la asociación y fomentar la participación en un evento que combina tradición y convivencia vecinal.

Colaboración vecinal

Cereceda ha agradecido la implicación de los colaboradores que hacen posible la celebración, entre ellos la Falla Plaça del Sol, la asociación Green Gos y el Ayuntamiento de Sagunt. “San Antón es una fiesta de calle, de vecindad y de compartir al calor del fuego. Invitamos a todos los porteños y porteñas a acercarse a la Plaza del Sol este sábado para disfrutar de nuestras tradiciones en el mejor ambiente”, concluyó el presidente.

Con esta propuesta, Iniciativa Porteña refuerza su compromiso con "la conservación de las tradiciones locales y la promoción de actividades que fomenten la participación ciudadana en el Port de Sagunt", afirman desde el partido porteño.