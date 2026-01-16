Sagunt y la APV aceleran con el nuevo convenio sobre los proyectos pendientes

El Ayuntamiento de Sagunt y la Autoridad Portuaria de València (APV) negocian desde hace tiempo un nuevo convenio para la ejecución de una serie de actuaciones para la mejora del puerto comercial con repercusión para la ciudad. Se trata de actualizar el acuerdo firmado en 2019, cuyos objetivos se centraban en la integración urbana de la zona norte, todavía pendiente, el desarrollo en el sur, la consolidación de la estrategia de aumento de la competitividad y el mayor conocimiento de la realidad portuaria por parte de la ciudadanía.

Ambas partes reconocen a Levante-EMV que ya existe un borrador como base de esta negociación, pero que todavía es pronto para hacerlo público, así que Iniciativa Porteña ha sido la encargada de dar los primeros detalles sobre este convenio, para el que reclama más concreción en fechas y partidas presupuestarias. Los segregacionistas ya han presentado lo que llaman "numerosas mejoras" para las actuaciones pendientes, entre las que incluyen la fase marítima del Pantalán y la apertura del muelle norte a la ciudadanía.

El portavoz de IP, Eduardo Márquez, recuerda que el último acuerdo se remonta a "mediados de 2018", que fue "modificado en 2019" y asegura que el nuevo convenio "es un paso atrás, porque, en un inicio, no contempla fechas para la ejecución de ninguna obra ni actuación ni partidas presupuestarias. Es un documento vacío que exime de ninguna obligación tanto a la APV como al ayuntamiento".

Propuestas de IP

Las mejoras que propone Iniciativa Porteña incluyen "dotar de contenido al convenio pendiente de firmar" y concreta que "la apertura del puerto comercial a la ciudadanía debe ser una realidad antes del final de 2028, acabando previamente las obras necesarias que permitan compatibilizar las actividades portuarias con el acceso libre a los ciudadanos", señala Márquez. La fase marítima del Pantalán es otro de los puntos que añaden, indicando que "no debe caer en el olvido. Por ello, exigimos que se realice un estudio de detalle y proyecto básico en el plazo máximo de seis meses desde la firma del nuevo convenio. Además, también exigimos que el proyecto para ejecutar las obras se licite en el primer semestre de 2027, vinculando a su ejecución el plan de inversiones 2025-2029 de la APV".

Última reunión entre los responsables municipales y de la APV. / Ayuntamiento de Sagunt

IP asegura que han solicitado en numerosas ocasiones el "supuesto" informe de Puertos del Estado que señala incompatibilidades entre la construcción del Pantalán y el entorno natural. Márquez señala que han solicitado este dictamen para estudiar "cómo salvar esas incompatibilidades y que el Pantalán se ejecute con una seguridad jurídica total". El portavoz añade que "a día de hoy no se nos ha dado acceso a ese informe al que la presidente de la APV, Mar Chao, aludió en una reunión con todos los portavoces y el señor alcalde por lo que nos tememos que ese informe no existe y es una excusa para no llevar a cabo la fase marítima del Pantalán".

En negociación

Márquez deja clara la postura de Iniciativa Porteña: "En primer lugar, desde IP no vamos a renunciar a ni un solo metro de la fase II del Pantalán. Si el acuerdo hace años fue de la ejecución de 300 metros mar adentro, hoy se deben acometer esos 300 metros tal y como figuraba en el proyecto". Además, respecto a la apertura de la zona norte a la ciudadanía asegura que "únicamente se ha elaborado un concurso de ideas, que me imagino que habrá caído en saco roto. Se debe desarrollar de una vez por todas el muelle central de la dársena centro para el traslado de toda la actividad y que el muelle norte se abra a la mayor brevedad posible".

"Ya estamos acostumbrados a los continuos incumplimientos por parte de la APV por lo que pedimos al señor Darío Moreno que no firme el convenio presentado en las condiciones actuales y que incluya las propuestas de Iniciativa Porteña para obligar a la APV a la construcción y ejecución de todas las obras pendientes a favor de la ciudadanía", concluye el portavoz de Iniciativa Porteña.