Nuevo mural por la sostenibilidad en Sagunt

Un total de 65 escolares de Sagunt han convertido el Centro de Transformación (CT) de La Pinaeta en un espacio de expresión artística y concienciación ambiental gracias a una iniciativa de la Fundación EDP (grupo energético global líder en creación de valor, innovación y sostenibilidad). La actividad se enmarca en el proyecto educativo “Dale Voz a la Tierra”, con el que la compañía energética promueve valores como "el cuidado del planeta, la diversidad, la inclusión y el uso responsable de la energía desde edades tempranas", aseguran desde la entidad.

En la jornada han participado 50 alumnos y alumnas de 6º de Primaria del CEIP Ausiàs March y 15 estudiantes del centro de educación especial Albanta-Sagunt, que han llevado a cabo una intervención artística colectiva sobre las instalaciones de EDP en Sagunt. El centro de transformación se ha convertido así en "un lienzo urbano con mensajes vinculados a la sostenibilidad, el respeto medioambiental y la convivencia".

Mirada crítica y responsable

La acción se ha completado con un taller educativo de la “Escuela de la Energía”, impartido por la Fundación EDP y EDP Redes España, en el que "el alumnado ha podido conocer de forma didáctica cómo funciona un centro de transformación y cuál es su papel dentro del sistema eléctrico", añaden. El objetivo ha sido "acercar el mundo de la energía a los más jóvenes y fomentar una mirada crítica y responsable sobre su consumo", tal y como afirman desde la organización.

Durante la iniciativa. / Daniel Tortajada

El CEIP Ausiàs March forma parte, además, de los 13 centros educativos que participan en el concurso escolar “Dale Voz a la Tierra”, dirigido a Primaria y centrado en la reflexión creativa sobre los retos ambientales actuales. La colaboración con el centro Albanta-Sagunt "ha reforzado el carácter inclusivo del proyecto, favoreciendo el intercambio de experiencias en un entorno educativo y creativo compartido", destacan desde los centros.

Soluciones y progreso

El acto ha contado con la presencia del concejal de Educación, Raúl Palmero Plumed, quien ha destacado que “valoramos la confianza de EDP en Sagunt para impulsar proyectos que fomentan la solidaridad, el respeto al medio ambiente y la colaboración entre colegios, empresa y administración. Son iniciativas que generan soluciones y contribuyen al progreso y a un futuro mejor para nuestra ciudadanía”. La responsable del proyecto “Dale Voz a la Tierra” de la Fundación EDP, Jorgelina Expósito, ha subrayado que “la educación y la creatividad son herramientas esenciales para construir un futuro más inclusivo, diverso y responsable. Es un orgullo ver cómo el alumnado convierte un espacio energético en un símbolo de compromiso con el planeta”.

Desde el ámbito educativo, el jefe de estudios del CEIP Ausiàs March, Néstor Arres Fernández, ha remarcado la importancia de este tipo de actividades para el alumnado, ya que “les permite familiarizarse con la energía y, al incorporar una intervención artística, la motivación se incrementa notablemente y disfrutan mucho más del aprendizaje”. El responsable de EDP Redes España en la zona, Ramón Vidal Ortega, ha recordado la presencia de la compañía en el territorio desde el año 2000 y ha incidido en la necesidad de “acercar la energía a la ciudadanía desde edades tempranas, combinando el conocimiento técnico con valores como la sostenibilidad y la inclusión”, concluye.