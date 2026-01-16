Polémico fin en el club náutico de Canet a cinco años de Dragon Boat

Después de cinco años en activo, el Club Náutico Puerto Siles de Canet d'en Berenguer ha decidido poner fin al "Dragon Boat". Una actividad de remo destinada a mujeres que han padecido cáncer de mama, principalmente, para evitar el linfedema, que es una acumulación de líquido linfático en los tejidos adiposos (grasos) justo debajo de la piel, provocando hinchazón, que ocurre como consecuencia de los tratamientos que extirpan o dañan los ganglios linfáticos, impidiendo el drenaje del líquido de estos.

La clausura de esta práctica, en la que participaban cerca de una veintena de mujeres, ha levantado las críticas de varias usuarias, que ya han trasladado a la entidad, a la que le han solicitado explicaciones al respecto del cese de esta actividad, "sin, de momento, obtener respuesta", adelantaban a Levante-EMV.

Cita de las usuarias de Canet en Castelldefels / LEVANTE-EMV

Cabreo

Además de estar preocupadas por el fin del Dragon Boat, con grandes beneficios terapéuticos, ya que promueve la movilidad del tren superior, frenando así la posibilidad de padecer linfedema, aseguran estar "cabreadas" por las formas del Club Náutico, ya que "en ningún momento se nos ha informado de nada". "Empezamos a descubrir lo que pasaba porque, de repente, se nos quitan las tarjetas como usuarias deportivas, que nos permitían entrar con el coche al puerto, utilizar los vestuarios y los servicios", explicaban.

Ante esta coyuntura piden explicaciones en recepción, a las personas que están en la garita, de las que tampoco se obtiene respuesta. "Nos dicen que no saben nada". "Todo se produce cuando la monitora coge la baja, y en ese momento, también se anulan nuestras tarjetas". "El segundo paso fue poner un candado en la embarcación para que no la pudiéramos utilizar". "Hemos pagado todo el mes de noviembre, aunque no hemos tenido actividad durante todo este y ya la cuota de diciembre, el club no la ha pasado, por lo que queda claro que no habrá actividad", añadían.

Deporte náutico

El Dragon Boat es un deporte náutico de origen chino con más de 2.000 años de antigüedad, que se practica en una embarcación muy particular. Alargada y en este caso, el del Puerto Siles, con cola y cabeza de Dragon. Se trata de una actividad de remo que requiere de una gran sincronización del equipo, que rema a un ritmo determinado marcado muchas veces por un tambor, pero, a veces, el ejercicio se hace en puerto seco, sin necesidad de navegar.

Mujeres en pleno entrenamiento / LEVANTE-EMV

Después de que se pusiera en marcha en el club de Canet en abril de 2022, como la entidad publicitó en sus redes sociales, ha sido mucho su recorrido, hasta niveles competitivos. La última cita fue el campeonato de España celebrado en la Marina de València, donde Canet compitió, además de en otras citas a nivel autonómico y local. "No solo se nos priva de los beneficios que genera para nuestra enfermedad este deporte, sino de la posibilidad de esta práctica deportiva para mujeres que ya están en una edad avanzada y que encuentran en el Dragon Boat una forma de vida saludable. Es salud, sonrisas y apoyo, también para compañeras en procesos oncológicos", terminaban.

Versión puerto siles

Por su parte, el presidente del Club Náutico, Francisco Pérez, aclaraba que "las cosas no son como se han contado". Ratificando que se ha puesto fin a la actividad, explica a la Levante-EMV que uno de los motivos ha sido "porque ya no cumplía la finalidad para la que se creó, ayudar a las mujeres en su proceso oncológico, ya que la mayoría de usuarias, en la actualidad, no padecen, ni han padecido cáncer".

Pérez añade el componente de peligrosidad que implicaba el Dragon Boat. "Para esta actividad se necesita una dársena que nosotros no tenemos, ya que se debe practicar en aguas tranquilas. Pese a comunicarlo, se ha hecho caso omiso y la embarcación ha entrado mar adentro, con el riesgo que esto supone", explicaba.

El tema económico también ha sido otro de los motivos que han llevado a clausurar la actividad. La mayor parte de las usuarias no eran socias y disfrutaban de unas tarjetas por solo el pago de una cuota deportiva que no cubrían todo el servicio. "Se ha hecho un uso abusivo de estas y encima, no han sido nada agradecidas".

En definitivas cuentas, el Club no puede asumir con todas las garantías que requiere la actividad, el Dragon Boat.