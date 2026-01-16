La prometida rehabilitación de La Nau sigue sin concretarse en Sagunt

El Ayuntamiento de Sagunt sigue sin noticias sobre la prometida rehabilitación de La Nau que estaba llamada a ser buque insignia de la fallida Ciudad de las Artes Escénicas pero lleva años cerrada y en desuso.

El estos momentos, el consistorio carece de información y de un cronograma claro sobre las intenciones que tiene la Conselleria d’Educació, Cultura, Universitats sobre este inmueble de propiedad autonómica, según reconoció ayer el alcalde, Darío Moreno , ante los medios de comunicación.

Esta falta de avances se viene arrastrando desde hace meses, por más que la Conselleria sí acometiera el año pasado una inversión en el edificio para reparar de forma urgente los problemas detectados en el tejado.

La indefinición, en cualquier caso, se mantiene desde antes del cambio de gestores en el departamento autonómico, a pesar de que la ya exsecretaria autonómica de Cultura, Pilar Tébar, aseguró hace un año en una visita a la ciudad que la Conselleria tenía intención de consensuar con el ayuntamiento «una intervención mínima» que permita volver a utilizar lo que ella misma calificó como la «catedral del Patrimonio Industrial».

Interior de La Nau. / Tortajada

El alcalde insistía este jueves en que el lugar «no necesita una grandísima inversión» para volver a ser un espacio vivo. «La idea inicial era darle un papel cultural, pero con el crecimiento de la ciudad también hay otras oportunidades, como el turismo MICE (de viajes de negocio), lo que son convenciones, un posible Salón del Motor vinculado a las baterías... ahí La Nau puede jugar un papel determinante al ser un edificio emblemático y de alto impacto».

«Seguro y digno»

Con este argumento, se mostró partidario de «una intervención mínima» que lo haga «seguro y digno» y permita «ponernos en marcha», de modo que sea la experiencia de uso la que vaya dictando las necesidades futuras para sacar más partido al espacio. «Necesitamos un compromiso real. Un desbloqueo y un compromiso de llevar a cabo actividades, que también pueden ser del festival ‘Sagunt a Escena’», llegó a decir, además de considerar un «pequeño avance» la remodelación del tejado llevada a cabo por la conselleria en 2025.

Otras inversiones

El socialista también destacó inversiones impulsadas este año en el legado industrial, como la remodelación ya en marcha del antiguo Economato de Altos Hornos para convertirlo en Centro de Envejecimiento Activo (CEA), que realiza la conselleria, la reforma del Casino de la antigua Gerencia, más los trabajos en la Nave de Efectos y Recambios para convertirla en Museo Industrial y de la Memoria Obrera.