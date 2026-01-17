Sagunt cierra 2025 como el más lluvioso en lo que va de siglo

El balance meteorológico de 2025 confirma que Sagunt está inmersa en una dinámica climática marcada por el aumento de las temperaturas y la irregularidad de las precipitaciones que, sin embargo, dejaron ese año como el más lluvioso en la ciudad en lo que va de siglo. Los registros oficiales muestran que el último año ha vuelto a situarse por encima de los valores habituales, consolidando una tendencia que ya se dejó notar en 2024.

Según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), 2025 fue un año especialmente cálido en el Camp de Morvedre, con episodios prolongados de temperaturas suaves en invierno y calor persistente en los meses centrales, mientras que las precipitaciones fueron escasas y mal repartidas, reforzando la sensación de sequía que arrastra la comarca desde ejercicios anteriores, tal y como se observa en las estadísticas.

Un año cálido en Sagunt

Durante 2025, los registros climáticos reflejan que Sagunt continuó con temperaturas elevadas y vivió el año más cálido de este siglo junto a 2022. Por ejemplo, en noviembre de 2025, el promedio fue de 15,1 °C, ligeramente superior a la media dentre 1991-2020, lo que indica una tendencia cálida sostenida hacia el final del año. Además, durante enero de 2025, la temperatura media de la localidad superó en casi 2 °C los promedios tradicionales, con 12,8 °C frente a los 10,9 °C habituales, según datos de AEMET.

Este patrón se enmarca en un contexto más amplio. En el ámbito global, 2025 ha sido catalogado como uno de los años más cálidos jamás registrados, tanto en el planeta como en Europa, con anomalías térmicas significativas. En comparación, 2024 también fue extremadamente cálido en toda la Comunitat Valenciana, siendo considerado el más cálido desde que hay registros y marcado por múltiples meses con temperaturas máximas extraordinarias.

Déficit persistente y contrastes

El municipio saguntino y su entorno también presentan datos llamativos durante 2025 en materia de lluvia. Los acumulados de precipitación hasta agosto fueron muy bajos, con solo 1,6 litros/m² en la capital comarcal, lo que supone un déficit de precipitaciones aproximado del 93 % respecto a los valores de referencia climáticos.

Este déficit confirma un patrón anormalmente seco durante buena parte del pasado año. Aunque 2025 fue mayoritariamente seco, hubo picos de extrema torrencialidad en julio, que concentraron casi toda la lluvia del año en un solo día, pues el día 12 de ese mes, Sagunt registró un episodio de lluvias torrenciales histórico. En esas fechas, la estación de Corinto acumuló 151,2 l/m² en tres días.

El 2024 cerró como el año más húmedo en el conjunto de España, coincidiendo con que la Comunitat Valenciana vivió eventos extremos de episodios de lluvias torrenciales asociados a la dana del 29 de octubre, por ello, se registró un superávit pluviométrico en algunas zonas de la Comunitat Valenciana, mientras Sagunt también experimentó secuencias de lluvias menos frecuentes cuando se comparan con los promedios climáticos.

Tendencias climáticas

El balance de 2025 en Sagunt vuelve a poner de manifiesto una tendencia climática persistente que preocupa tanto a expertos como a administraciones locales. La sucesión de años cálidos, con temperaturas por encima de la media y precipitaciones cada vez más irregulares, refuerza los avisos sobre los efectos del cambio climático en el litoral valenciano.

Este escenario tiene ya consecuencias visibles en el municipio, según el Plan de Acción para el Clima y la Energía (PACES), desde la presión sobre los recursos hídricos y la agricultura hasta el aumento de episodios de calor prolongado que afectan a la población más vulnerable.

Los datos locales, alineados con los informes nacionales y europeos, sitúan a 2025 entre los años más cálidos registrados desde 1961, confirmando que lo ocurrido en 2024 no fue un episodio aislado, sino parte de una evolución climática que apunta a convertirse en la nueva normalidad.