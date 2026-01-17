La falta de mantenimiento pone en riesgo las valiosas piezas del Museo Histórico de Sagunt

El nuevo cierre de la segunda planta del Museo Histórico de Sagunt (MUHSAG) tras la caída de parte del techo de pladur, adelantado por Levante-EMV, ha dejado en evidencia las consecuencias irreparables que la falta de mantenimiento del edificio en plena Ciutat Vella puede suponer para la colección, por mucho que, por ahora, se descarte que, por segunda ocasión, haya habido daños significativos.

El mismo alcalde, Darío Moreno , así lo ha reconocido al valorar lo ocurrido a este diario, pues entre las piezas que alberga esa segunda planta están bustos destacados como el de Diana o de Hermes, mosaicos, ánforas y elementos de la vida cotidiana, entre otros. "Esta falta de mantenimiento y, sobre todo, de soluciones a largo plazo ponen en peligro las piezas, de enorme valor, que alberga el Museo Histórico e impide que los visitantes puedan conocer la historia de nuestra ciudad", asegura al desconocerse cuándo podrá reabrirse esa segunda planta, dado el mutismo que mantiene la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats respecto a lo sucedido, pese a las reiteradas preguntas de este rotativo.

El 'Hermes Báquico' del Museo Arqueológico de Sagunt. / Tortajada

A su juicio, "no tiene sentido que en algo más de un año el Museo Histórico de Sagunto haya tenido que cerrar en dos ocasiones por desprendimientos y filtraciones", lamenta Moreno.

Falta de noticias del plan integral

La nueva clausura de la segunda planta ha hecho patente, además, la falta de noticias en la localidad sobre el plan integral que anunció la Conselleria de Cultura para el edificio en otoño de 2024, es decir, cuando se produjo la primera clausura temporal de esa zona a causa de las numerosas grietas que habían provocado las filtraciones de agua en ese mismo pladur.

El alcalde de Sagunt lamenta esa ausencia de información. “Todavía estamos esperando el plan integral que se anunció”, apunta. Por ello, como máxima autoridad municipal, lanza un mensaje claro: "Pedimos a la Generalitat un compromiso firme con la protección y difusión de nuestro patrimonio cultural".

Detalle de las filtraciones. / Daniel Tortajada

Malestar en la ciudad

Esta demanda va en la línea de lo solicitado por el portavoz de 14 asociaciones vecinales y culturales de la localidad, Enrique Mínguez, después de conocer lo ocurrido a través de este diario y mostrar la indignación ciudadana ante este nuevo varapalo para el patrimonio saguntino; un legado cuyo estado les hizo presentar un texto al ayuntamiento que el pleno aprobó el pasado mes de diciembre para impulsar un organismo integrado por la Generalitat y el Ministerio de Cultura que vele por todo el conjunto.

También el presidente del Centre d'Estudis del Camp de Morvedre, Lluís Alcaide, fue muy crítico, al igual que representantes del grupo municipal y el colectivo local de Compromís.