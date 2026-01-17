Tres emprendedores de Morvedre lanzan una firma de moda con sello propio

El saguntino Baltasar Sánchez, graduado en Ingeniería de Diseño Industrial, ha cumplido un sueño que llevaba tiempo persiguiendo: emprender y dar vida a su propia marca de ropa. Junto a dos amigos de toda la vida, Diego Tarancón, técnico superior en Marketing y Publicidad, y Carlos Mellado, formado en Comunicación Audiovisual en la Universitat Jaume I (UJI), ha fundado Satenier, una joven empresa textil que "une diseño, calidad y producción responsable", tal y como afirman en su página web. Cuentan con una comunidad creciente y una presencia en redes sociales que evidencia su potencial.

La empresa nació en agosto de 2024 cuando "sentimos que teníamos las herramientas, la madurez y la visión necesarias para dar el paso. Observamos un hueco en el mercado, aspectos que otras marcas no cuidaban tanto y que para nosotros eran esenciales", afirman. Querían aportar algo distinto, que tuviera personalidad propia y con "una comunicación que reflejara quiénes somos". A día de hoy ya cuentan con seis colecciones exclusivas (drops) en su página web.

"Los tres hemos estado vinculados al diseño y la moda desde muy jóvenes. Durante la explosión del fenómeno sneakerhead (coleccionista de zapatillas deportivas) y el auge del streetwear (estilo de moda informal y urbano que nació en las calles, fusionando comodidad, autenticidad y autoexpresión, con raíces en culturas como el surf, el skate, el hip-hop y el arte callejero), buscábamos cualquier oportunidad para escaparnos a eventos en Madrid, València o Barcelona, con la intención de conocer gente, inspirarnos y vivir desde dentro esa cultura que tanto nos movía", tal y como afirman a Levante-EMV.

Publicación de la marca en Instagram. / Levante-EMV

Papel del Camp de Morvedre

Para estos jóvenes emprendedores, el Camp de Morvedre y València siempre "han sido el punto de partida, pero salir de aquí y movernos por otros sitios ha sido clave para crecer. Aquí tenemos tranquilidad, familia, amigos, la gente cercana de toda la vida…, y eso te mantiene con los pies en el suelo", según cuentan a Levante-EMV.

La comarca les ayuda a "respirar, a coger perspectiva y a conectar con la vida real", tal y como afirman los responsables de la empresa. A su vez, aseguran que cuando van a ciudades más grandes "todo va muy rápido, todo es más competitivo y te obliga a ponerte las pilas". Al final, "ese equilibrio entre salir a buscar oportunidades y volver a donde estamos a gusto es lo que ha marcado nuestro camino", dicen.

Diseñadores y marcas locales

Desde Satenier, creen que "tenemos un talento en el sector español que, viendo la situación a nivel europeo e incluso internacional, pocos tienen". Consideran que hay marcas de ropa y diseñadores a nivel local que son "una completa locura". Afirman que "es el momento de juntarse con gente guay que haga lo mismo que nosotros y tenga la misma visión", y es por ello que están dispuestos a colaborar con otros diseñadores o marcas locales.

Durante una sesión fotográfica en el estudio de la marca. / Levante-EMV

Creen que "lo guay de todo esto es compartir el trabajo con gente que esté en la misma visión que tú y hacer cosas que resuenen entre todo el sector". Alegan que siempre ven colaboraciones entre músicos o creadores de contenido, pero "rara vez ves a dos marcas de ropa españolas colaborar y, sinceramente, no entendemos el porqué", aseguran los de Sagunt.

Futuro en la moda valenciana

Después de año y medio de trabajo, "seguimos lejos del nivel de calidad y comunicación al que aspiramos, pero cada drop supone un salto enorme respecto al anterior. Nos motiva ver cómo crece nuestra comunidad y cómo artistas, cantantes y creadores de contenido a los que admiramos se sienten identificados con lo que hacemos y visten nuestras prendas", exponen.

Satenier nace con un objetivo muy claro: "Demostrar que los sueños pueden cumplirse si se trabajan de verdad. Queríamos inspirar, predicar con el ejemplo y construir una marca que conectara con la gente a través de valores reales y una estética propia". Animan a que aunque el proyecto de otras personas no tenga que ver con la moda, su deseo es que se vean reflejados en Satenier. "Si ven que hemos tenido éxito tras todo el trabajo que ha habido detrás, se verán motivados a hacer su propio camino", concluyen.