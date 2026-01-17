El presupuesto de Algímia crece pese al descenso de los impuestos indirectos

Algímia d'Alfara ha aprobado, con los votos en contra del PSPV-PSOE, su presupuesto para 2026, que asciende a 1.364.000 euros, con un aumento casi inapreciable, cera de un 1'5 % respecto a 2025, cuando sí que experimentaron un importante incremento respecto a las de 2024 a causa de la inversión de la planta de residuos, que generó mayores ingresos gracias al impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras (ICIO), que subió hasta 87.000 euros respecto a los 17.000 del año anterior, más de un 500 %.

Las principales variaciones se concentran, precisamente, en un "descenso en los impuestos indirectos y tasas producidos por la construcción", ya que el año anterior crecieron por las actuaciones en la planta de revalorización energética que no se han reproducido en este ejercicio.

Impuestos directos

Sin embargo, sí que incrementan los ingresos derivados de los impuestos directos, debido al aumento del número de vehículos matriculados de tracción mecánica y las plusvalías.

El aumento de los servicios públicos, principalmente deportivos, "también van a ayudar a las arcas municipales", dado el aumento de la oferta y con esta de los usuarios. A esto se suman los ingresos patrimoniales del ayuntamiento, que "se ven afectados favorablemente, gracias a los convenios y contratos que la entidad tiene con diversas empresas privadas".

Desde el ayuntamiento se explica que todo lo expuesto implica un aumento de los ingresos en casi unos 200.000 euros, lo que según el alcalde, Ernest Buralla, "absorbe el descenso derivado de las obras planificadas para 2025. Y dejando un pequeño margen positivo para aumentar los gastos en inversiones de 2026". Así, el presupuesto asciende a "unos 1.220 euros por habitante".

Gastos

En cuanto al capítulo de gastos, se prevén cerca de 70.000 euros para la "reparación de caminos, de los 170.000 euros de inversiones reales, lo que supone un 12 % del presupuesto total", añade el primer edil.

"Se mantiene todo el esfuerzo en cultura en materia de ayudas, educación, sanidad y servicios sociales, ascendiendo la suma a 150.000 €. También merece la pena destacar el esfuerzo municipal en materia deportiva con los más de 190.000 €", apunta Buralla.

Por otro lado, se reduce el coste de alumbrado público en cerca de 10.000 euros, gracias a todas las inversiones en materia de ahorro energético, cantidad que permitirá promocionar el municipio, que "de otra forma se verían mermados", termina.