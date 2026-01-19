El alquiler alcanza sus máximos históricos en Sagunt y Canet

Si el creciente precio de la vivienda a la venta puede desalentar a las personas que quieran establecerse en Sagunt, el alquiler tampoco resulta una alternativa al alcance de todos los bolsillos. Así se desprende de los datos que maneja el portal especializado en el mercado inmobiliario, idealista.com, que sitúa los precios de arrendamiento tanto en Sagunt como en Canet d’en Berenguer en los niveles más altos de la serie histórica.

En la capital del Camp de Morvedre, los datos del pasado mes de noviembre alcanzan los 10,6 euros por metro cuadrado de alquiler en el Port, por los 9,9 euros por metro cuadrado en el núcleo histórico. En el primer caso representa un 15,7 % por encima del mismo periodo del pasado ejercicio, mientras que la escalada en el segundo alcanza el 11,6 %.

Finca en construcción en el Port de Sagunt. / Daniel Tortajada

En Canet d’en Berenguer, mientras, los últimos registros se remontan al mes de agosto, cuando el precio del metro cuadrado de vivienda en alquiler se situaba en los 14,7 euros, un 9,4 % más que en ese mismo periodo de 2024, siempre según los datos publicados por el portal inmobiliario.

Para poner en contraste estos números basta compararlos con la vecina Puçol, donde el arrendamiento de inmuebles alcanzó una media durante el pasado mes de 10,9 euros por metro cuadrado, que era también el mismo que se registró en agosto.