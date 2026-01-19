El BM Morvedre vuelve a ganar en liga después de tres meses

El Club Balonmano Morvedre vuelve a saborear la victoria tras ocho jornadas de derrotas y un último triunfo liguero que se remontaba a la primera quincena de octubre. El BM Morvedre logró un triunfo "muy valioso" en la pista del Zonzamas Lanzarote, al que ahora supera en la clasificación tras ganar los dos partidos.

Desde el club definen el encuentro como "intenso y exigente", que las saguntinas supieron "madurar con paciencia, defensa y control del ritmo". Estos dos puntos "refuerzan las buenas sensaciones de las últimas jornadas", en las que la entrenadora Cristina Cabeza se ha hecho cargo en sustitución de Manu Etayo.

Desde el primer momento del choque, el equipo rival fue muy agresivo en defensa, mostrándose capaz de aprovechar cada error ofensivo del Morvedre con "transiciones rápidas, especialmente a través de su extremo izquierdo", aseguran desde el equipo técnico. Las visitantes lograron controlar buena parte de la primera mitad y mantener el pulso del encuentro. Tanto el Zonzamas como las saguntinas mantuvieron el equilibrio en una primera parte muy ajustada, llegando al descanso con 13-13 en el marcador.

Más intensidad y concentración

Tras el descanso el equipo del Camp de Morvedre logró corregir detalles ofensivos, saliendo a pista con más intensidad y concentración. Las saguntinas lograron abrir una brecha en el marcador de hasta cuatro goles, desestabilizando a las de Lanzarote que comenzaron a precipitarse. El BM Morvedre supo "gestionar esa situación con inteligencia: ataques pausados, control del tiempo y una defensa sólida que fue minando la confianza local", añaden desde la expedición que acompañó al equipo.

Paola Santos durante el encuentro. / Balonmano Morvedre

Uno de los puntos determinantes en el choque fue la portería, y es que Paola Santos estuvo "espectacular", siendo clave en los momentos decisivos. El equipo técnico asegura que "todas las jugadoras que saltaron a la pista aportaron energía, esfuerzo y compromiso, manteniendo el nivel competitivo hasta el final" y destacan a Fernanda P. Couto que firmó un partido muy completo tanto en defensa como en ataque, siempre bien acompañada por el trabajo colectivo.

Carácter, defensa y equipo

Al término del encuentro, la entrenadora Cristina Cabeza valoró así la victoria: "Sabíamos que sería un partido duro. Controlamos bien la primera parte, pese a los errores, y tras el descanso el equipo salió muy enchufado. Cuando abrimos una pequeña ventaja, ellas entraron en precipitación y nosotras supimos llevar el ritmo. La defensa estuvo muy intensa, Paola volvió a estar espectacular y Fernanda hizo un partido completísimo. Todas dieron el 200 %. Estamos muy contentas: son dos puntos muy importantes".

Con esta victoria, el Morvedre refuerza su línea ascendente y demuestra "una jornada más, solidez, ambición y capacidad de crecimiento", añaden desde la entidad deportiva y destacan la importancia del triunfo: "Dos puntos que saben a carácter, defensa y equipo", concluyen.