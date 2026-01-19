Benifairó refuerza el drenaje urbano para evitar inundaciones en una calle tras las lluvias

El Ayuntamiento de Benifairó de les Valls ha iniciado una serie de obras de corta duración para mejorar la recogida de aguas pluviales en la calle Antonio Lázaro, mediante la instalación de nuevos imbornales.

El objetivo «es evitar que el agua supere el nivel de la acera y llegue a entrar en las viviendas, una situación que se ha producido en anteriores ocasiones».

Durante los trabajos de mejora del drenaje. / Benifairó de les Valls

Los trabajos permitirán reducir el caudal de agua que desciende de forma repentina hacia la parte baja del municipio.

Tráfico cerrado

Como consecuencia de las obras, el tráfico permanece cortado en la calle Mestre Cueco hasta Bon Succés, con desvíos debidamente señalizados para vehículos pesados desde la rotonda.

La intervención está incluida dentro de los Presupuestos Participativos 2024-2025 y, según ha informado el consistorio, tendrá una duración mínima. El ayuntamiento ha agradecido la comprensión y la colaboración de la ciudadanía ante las posibles molestias derivadas de estos trabajos.