Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo: Tragedia en AdamuzAccidente trenes CórdobaVíctimas Iryo - AlviaFichaje Valencia CFMarejada ciclónicaTiempo C. ValencianaTemperaturas ValenciaGanador La PrimitivaSan Vicente Mártir
instagramlinkedin

Benifairó refuerza el drenaje urbano para evitar inundaciones en una calle tras las lluvias

El objetivo es evitar que el agua supere el nivel de las aceras y llegue a las viviendas

Durante los trabajos de mejora del drenaje.

Durante los trabajos de mejora del drenaje. / Benifairó de les Valls

Anna Biosca

Benifairó de les Valls

El Ayuntamiento de Benifairó de les Valls ha iniciado una serie de obras de corta duración para mejorar la recogida de aguas pluviales en la calle Antonio Lázaro, mediante la instalación de nuevos imbornales.

El objetivo «es evitar que el agua supere el nivel de la acera y llegue a entrar en las viviendas, una situación que se ha producido en anteriores ocasiones».

Durante los trabajos de mejora del drenaje.

Durante los trabajos de mejora del drenaje. / Benifairó de les Valls

Los trabajos permitirán reducir el caudal de agua que desciende de forma repentina hacia la parte baja del municipio.

Tráfico cerrado

Como consecuencia de las obras, el tráfico permanece cortado en la calle Mestre Cueco hasta Bon Succés, con desvíos debidamente señalizados para vehículos pesados desde la rotonda.

La intervención está incluida dentro de los Presupuestos Participativos 2024-2025 y, según ha informado el consistorio, tendrá una duración mínima. El ayuntamiento ha agradecido la comprensión y la colaboración de la ciudadanía ante las posibles molestias derivadas de estos trabajos.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El alcalde de Sagunt insta a Puçol y El Puig a "empujar" para la prolongación del metro
  2. Tres emprendedores de Morvedre lanzan una firma de moda con sello propio
  3. Todo listo para un parque de multiaventura en la Sierra Calderona
  4. Se desploma el techo de una casa en Sagunt con sus propietarios dentro
  5. Primeras reacciones al nuevo cierre de la segunda planta del Museo de Sagunt
  6. Sagunt afronta el año de la gigafactoría con 'datos históricos
  7. Indignación ciudadana ante el cierre de la segunda planta del Museo de Sagunt
  8. Las ratas se pasean por un barrio del Port de Sagunt

Benifairó refuerza el drenaje urbano para evitar inundaciones en una calle tras las lluvias

Benifairó refuerza el drenaje urbano para evitar inundaciones en una calle tras las lluvias

El BM Morvedre vuelve a ganar en liga después de tres meses

El BM Morvedre vuelve a ganar en liga después de tres meses

La Aemet advierte de que la borrasca Harry subirá el nivel del mar en Valencia por la marejada ciclónica y eso provocará aún más daños en el litoral

La Aemet advierte de que la borrasca Harry subirá el nivel del mar en Valencia por la marejada ciclónica y eso provocará aún más daños en el litoral

Los meteorólogos avisan y la Aemet confirma lo que llega a la C. Valenciana: temporal de nieve, lluvia y mala mar durante varios días

Los meteorólogos avisan y la Aemet confirma lo que llega a la C. Valenciana: temporal de nieve, lluvia y mala mar durante varios días

Los meteorólogos anuncian "llevantà" en Valencia y la Aemet, crecidas de ríos e inundaciones: "Puede haber daños en los paseos marítimos"

Los meteorólogos anuncian "llevantà" en Valencia y la Aemet, crecidas de ríos e inundaciones: "Puede haber daños en los paseos marítimos"

La Aemet emite una nota especial por el temporal de lluvia y viento que llega a Valencia: podrían caer entre 100 y 200 litros por metro cuadrado

La Aemet emite una nota especial por el temporal de lluvia y viento que llega a Valencia: podrían caer entre 100 y 200 litros por metro cuadrado

La Aemet empieza a activar los avisos meteorológicos en Valencia por la inminente llegada de la borrasca Harry

La Aemet empieza a activar los avisos meteorológicos en Valencia por la inminente llegada de la borrasca Harry

Sagunt se une al dolor por las víctimas del accidente de tren en Adamuz

Sagunt se une al dolor por las víctimas del accidente de tren en Adamuz
Tracking Pixel Contents