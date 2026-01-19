Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Canet aprueba un pulmón verde para la playa

Se trata de un parque público de 30.000 metros cuadrados con una inversión de 1,7 millones de euros con zonas para recreo, paseo, conciertos y animales

Marián Romero

Marián Romero

Canet d'en Berenguer

El pleno de Canet d’en Berenguer aprobó por unanimidad la construcción de un nuevo parque, que se convertirá en un importante pulmón verde para la zona de la playa. La intención del ayuntamiento es que las obras se inicien lo antes posible para que pueda estar en funcionamiento a principios del próximo verano.

Esta zona verde de 30.000 metros cuadrados implica una inversión de 1,7 millones, que se plasmarán en amplios espacios de paseo, zonas para mascotas, así como áreas tanto de juegos infantiles como para conciertos. «Queremos que sea también un punto de referencia y un lugar de socialización para nuestros vecinos y nuestras vecinas», afirma el alcalde, Pere Antoni.

Este parque público incluirá un aparcamiento para 200 vehículos, parte de ellos destinados a personas con movilidad reducida.

