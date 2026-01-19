Canet da otro paso contra la violencia de género

Canet d'en Berenguer ha constituido una mesa de coordinación multidisciplinar que se reunirá dos veces al año para "aunar a todas las instituciones locales, autonómicas y estatales implicadas en la lucha contra la violencia de género en la localidad", según explican desde el ayuntamiento. Esta primera reunión sirvió como toma de contacto entre los distintos agentes y para recordar la creciente implicación de la Policía Local en este ámbito, especialmente a raíz de la firma en septiembre de 2024 de un convenio con la secretaría de Estado de Seguridad.

El alcalde, Pere Antoni, subrayó en su intervención que "entendemos que desde el ayuntamiento estamos haciendo lo correcto y que este es otro paso en esa dirección, pero nunca se hace lo suficiente, porque siempre se puede hacer más mientras esta lacra siga avanzando". Antoni asegura que "hay que seguir trabajando todos los días y en todos los ámbitos hasta que el número de víctimas de violencia de género sea el único admisible: cero".

Garantizar la protección de las víctimas

Fuentes municipales informan de que "este acuerdo incluye el procedimiento operativo entre la Comandancia de la Guardia Civil de València y el consistorio para garantizar el cumplimiento de las medidas judiciales de protección a las víctimas de violencia de género por parte de los agentes municipales". Esto hace que puedan asumir competencias de policía judicial para realizar el seguimiento de este tipo de víctimas, tal y como explicó la jefa de la Unitat de Protecció de la Dona (UPAC), Vanesa García Pérez.

"Esta unidad cuenta, además, con otros tres agentes que asumen el seguimiento de víctimas de violencia doméstica de riesgo bajo, casos que anteriormente dependían de la Guardia Civil. En 2025, la Policía Local realizó un total de 24 intervenciones en esta materia, a las que hay que sumar otras cuatro en 2026", añaden del el Ayuntamiento de Canet. En estos momentos, en Canet hay 25 casos activos (22 de nivel bajo y tres de nivel medio), tal y como aseguran las mismas fuentes.

Pere Antoni durante el acto. / Ayuntamiento de Canet d'en Berenguer

Una institución clave

Los Servicios Sociales es otra de las instituciones clave en la atención a las víctimas de violencia de género. Su responsable, Ximo Cruz, afirma que en estos momentos se gestionan 14 casos derivados a través de Atenpro (Servicio Telefónico de Atención y Protección para las Víctimas de Violencia contra las Mujeres). Asegura también que "a lo largo del año, se han atendido 17 casos de violencia física; 13 de violencia psicológica; seis de violencia económica; tres de violencia vicaria y otros tantos de violencia sexual; y uno de violencia digital".

Cruz propuso "estudiar la puesta en marcha de nuevos servicios para estas víctimas, como un kit de primera acogida (que incluiría tarjeta monedero, noche de hotel, ropa y productos de higiene) para situaciones de emergencia, o una red de comercio seguro en la que se forme a los trabajadores sobre cómo actuar ante posibles casos de violencia de género", concluyó en su intervención.

Al acto de constitución de este organismo acudieron representantes de la Policía Local, los Servicios Sociales, la comunidad educativa, los centros de salud, la Guardia Civil y la Delegación del Gobierno. Por parte del consistorio participaron, además del alcalde, la concejala de Servicios Sociales, María Martínez; el concejal de Policía Local, Eduardo Almor; y la concejala de Igualdad, Fermina Huebra.