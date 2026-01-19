Una dolencia cardíaca aleja al joven portero de la cantera del Valencia CF del fútbol

Juanma Civera, un joven saguntino de tan solo 14 años, ha tenido que decir adiós a la pasión de su vida. "Se acabó el fútbol para ti". Así se lo expresó su médico de Barcelona después de dos años de pruebas y tras detectarle una Miocardiopatía hipertrófica, que lo mantendrá de por vida, alejado de las competiciones deportivas y en concreto del fútbol, que practica desde los cinco años y al que se dedicaba de manera profesional como portero en el Valencia CF, en la categoría de cadete.

"Os felicito, porque le habéis salvado la vida a vuestro hijo". Así finalizaba esa última consulta médica con el cardiólogo, con esta frase dirigida a los padres de Juanma, a los que les daba la enhorabuena tras semanas mentalizando a su hijo de que debía dejar de practicar deporte al más alto nivel ante los riesgos que esto comportaba.

Juanma en su casa enseñando algunos de sus trofeos. / Daniel Tortajada

Para Juanma, esto "no ha sido nada fácil. Recuerdo que en el trayecto de ida al médico, mi cabeza me decía que había posibilidades de que esto no fuera así, pero cuando me dieron la noticia, me quedé en shock, sin poder articular palabra. El viaje de vuelta fue muy duro, no me lo podía creer".

Fortaleza

Sin embargo, su fortaleza mental y su resiliencia e incluso su madurez, le ha ayudado mucho a gestionar esta situación, nada fácil para una joven con una carrera profesional prometedora en la que tenía puestas todas sus ilusiones y porque no decirlo, sus sueños, como revelaba a Levante-EMV. Por eso, ha requerido de ayuda, para la que ha sido fundamental el "apoyo incondicional de mi familia y mis amigos", además de su club, que nunca le ha cerrado las puertas.

Este periplo comenzaba hace dos años cuando a su abuela le diagnostican una patología del corazón hereditaria, por lo que los médicos aconsejan a la familia que se realicen pruebas. Primero, hijos y luego nietos, hasta llegar a Juanma, al que tras las primeras analíticas, los resultados le salen positivos. Pero pese a esto, todavía quedaba un atisbo de esperanza, que la enfermedad no estuviera desarrollada. Las pruebas médicas eran a más largo plazo y estas se fueron sucediendo hasta que en septiembre de este año, hace menos cuatro meses, Juanma y su familia reciben un golpe del que "todavía nos estamos recuperando": la enfermedad se había desarrollado y la pared de su ventrículo izquierdo del corazón medía 18 centímetros; un engrosamiento del miocardio que dificulta el bombeo de sangre y el llenado del corazón.

Él, para quitar hierro al asunto, bromea diciendo que tiene la misma afección en el corazón que el El Kun Agüero, que tuvo que retirarse del fútbol por una arritmia cardíaca, una dolencia que Juanma corre el riesgo de padecer si continúa practicando deporte al más alto nivel.

Juanma muestra algunas de sus camisetas firmadas. / Daniel Tortajada

Puertas que se abren

Pero, como él bien contaba a este diario, "cuando una puerta se cierra se abren otras cuatro" y "la vida está llena de segundas oportunidades", un mensaje que quiere trasladar a la gente joven que por algún que otro motivo ha visto truncado su sueño. "No hay que desfallecer, sino seguir peleando". Y eso es lo que ha hecho Juanma.

Su pasión por el fútbol le ha llevado a darse una segunda oportunidad y ya se está preparando o bien para ser entrenador de porteros, cometido que no podrá desarrollar hasta los 16 años o bien no descarta la posibilidad de ser scout (ojeador profesional), dos alternativas de futuro que le apasionan y que le han devuelto la alegría a su vida, que por un momento se vio empañada por el duro golpe recibido.

Para ello, cuenta con el apoyo del club de su vida y de toda su familia, además de sus amigos, con los que pelotea de vez en cuando para calmar el gusanillo del fútbol, que sigue teniendo.