Sagunt logra una ayuda de 813.212 euros para dos talleres de empleo

El Ayuntamiento de Sagunt, a través de la concejalía de Promoción Económica, ha conseguido dos subvenciones por un total de 813.212 euros de la Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo (LABORA Servicio Valenciano de Empleo y Formación). Concretamente, ha sido beneficiario de dos programas mixtos de formación y empleo que se pondrán en marcha a lo largo de 2026 y finalizarán en 2027. Por un lado, está el Taller de Empleo Impulsant Sagunt IV, que cuenta con una subvención de 565.384 euros. Y, por otro lado, se encuentra el Taller Som Formació Sagunt II, con una subvención de 247.827 euros.

Mediante esta ayuda, 30 personas podrán formarse y trabajar durante un año con el fin de favorecer su inserción laboral y empleabilidad mediante acciones para una mejora de su perfil profesional.

Oportunidades reales

El concejal de Promoción Económica, Raúl Palmero, asegura que el departamento trabaja "para atraer recursos que generen oportunidades reales para la ciudadanía". El edil destaca el programa Escuela Taller Som Formación Sagunt II, ya que «supone una oportunidad clave para quienes buscan su primera experiencia laboral, ofreciéndoles formación desde cero y un contrato en alternancia que les permite incorporarse al mercado de trabajo con mayores garantías».

Esta propuesta está dirigido a jóvenes mayores de 16 años y menores de 30, que recibirán formación y experiencia profesional en el área de administración mediante un itinerario formativo de nivel 1 + nivel 2. Este proyecto está estructurado de manera que la etapa inicial de 3 meses será de carácter exclusivamente formativo. A continuación, el alumnado será contratado bajo la modalidad del contrato de formación en alternancia con el trabajo.

Som Impulsant

Por otro lado, la escuela Taller Som Impulsant Sagunt IV está formado por dos especialidades formativas, como son los servicios administrativos y la promoción turística, con 10 alumnos cada uno. Los requisitos son tener más de 16 años, ser personas desempleadas y estar inscritas en una oficina de Espai Labora, tener un perfil de LABORA teniendo solicitadas las especialidades del Taller de Empleo que le interesen. Para formar parte del grupo turístico se necesita alguna de las siguientes titulaciones: Técnico o Técnico Superior, Título de Bachiller o equivalente, certificado de Profesional nivel 3, certificado de profesionalidad de la misma familia o área profesional de nivel 2, certificado de Competencias clave nivel 3, cumplir el requisito de acceso a ciclos formativos de grado superior o las correspondientes pruebas de acceso, o tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o 45 años.

Sin formación previa

Para participar en este programa no se requiere formación previa. Tan solo es requisito ser personas desempleadas.

La preselección de las personas candidatas tanto de la Escuela Taller como del Taller de Empleo se realiza desde el Espai Labora mediante sondeo de su base de datos y según los criterios de priorización de los programas de formación.