Sagunt se une al dolor por las víctimas del accidente de tren en Adamuz

El Ayuntamiento de Sagunt se ha unido a la convocatoria de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), principal asociación de Gobiernos Locales en España, de un minuto de silencio en señal de luto por las víctimas del terrible accidente de ferrocarril de este pasado domingo 18 de enero en Adamuz, Córdoba.

Miembros de la corporación municipal, personal del ayuntamiento, vecinos y vecinas del municipio, así como colectivos y asociaciones se han concentrado a las puertas del consistorio para lamentar la muerte de las víctimas del accidente. Además, la mayoría de gobiernos y partidos políticos a nivel nacional y autonómico han cancelado todas sus reuniones y actos de este lunes.

Trágico suceso

El trágico suceso ocurrió pasadas las siete y media de la tarde del domingo. Un tren de alta velocidad de la compañía italiana Iryo que había salido de Málaga con destino Madrid descarriló a la altura de la estación de Adamuz invadiendo la vía contigua y chocando de frente con un tren Alvia que circulaba unos 200 kilómetros por hora en dirección a Huelva.

En los dos convoyes siniestrados viajaban cerca de 500 personas, 300 en el Iryo Málaga-Madrid y 184 en el Alvia Madrid Huelva. El accidente ya se ha cobrado la vida de 39 personas, sin ser esta la cifra definitiva. También, hay más de un centenar de heridos con 48 hospitalizados.