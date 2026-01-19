Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sagunt vibra con un Sant Antoni colorido y lleno de tradición

Las hogueras, correfocs, las bendiciones de animales y la música llenaron el fin de semana

Las imágenes de la bendición de animales de Sant Antoni en Sagunt

Las imágenes de la bendición de animales de Sant Antoni en Sagunt / Manel Channel

Marián Romero

Marián Romero

Sagunt

Sagunt celebró este fin de semana Sant Antoni, conmemoración que continuará el siguiente, 24 y 25 de enero, con festejos taurinos a cargo de la Asociación Cultural de Sant Antoni. Precisamente, la bendición de animales organizada por esta, reunió a decenas de mascotas, que acompañadas de sus dueños recibieron en las puertas del mercado municipal la protección de manos del párroco de Santa María. A esto se unió la exhibición de caballos que enriquece cada año el acto.

Un momento de la quema de la hoguera.

Un momento de la quema de la hoguera. / LEVANTE-EMV

Otro de los grandes momentos del fin de semana fue el encendido de la foguera del sábado por la tarde. Acto que estuvo acompañado de un espectacular correfoc a cargo de la Diabólica de Morvedre, que llenó de espectadores la plaza Mayor de Sagunt y dejó sello de su XX aniversario. La quema de la foguera fue otra de las citas más esperadas, a la que acompañó el toque de campanas de la asociación Campaners de Morvedre.

Un momento de la bendición de animales.

Un momento de la bendición de animales. / LEVANTE-EMV

El Port

El Port también quemó su hoguera de San Antón a ritmo de batukada y con un buen ambiente festivo Hogueras que se encendieron en distintos puntos del municipio y en casos aislados generaron la quema de mobiliario urbano.

