Sagunt vibra con un Sant Antoni colorido y lleno de tradición
Las hogueras, correfocs, las bendiciones de animales y la música llenaron el fin de semana
Sagunt celebró este fin de semana Sant Antoni, conmemoración que continuará el siguiente, 24 y 25 de enero, con festejos taurinos a cargo de la Asociación Cultural de Sant Antoni. Precisamente, la bendición de animales organizada por esta, reunió a decenas de mascotas, que acompañadas de sus dueños recibieron en las puertas del mercado municipal la protección de manos del párroco de Santa María. A esto se unió la exhibición de caballos que enriquece cada año el acto.
Otro de los grandes momentos del fin de semana fue el encendido de la foguera del sábado por la tarde. Acto que estuvo acompañado de un espectacular correfoc a cargo de la Diabólica de Morvedre, que llenó de espectadores la plaza Mayor de Sagunt y dejó sello de su XX aniversario. La quema de la foguera fue otra de las citas más esperadas, a la que acompañó el toque de campanas de la asociación Campaners de Morvedre.
El Port
El Port también quemó su hoguera de San Antón a ritmo de batukada y con un buen ambiente festivo Hogueras que se encendieron en distintos puntos del municipio y en casos aislados generaron la quema de mobiliario urbano.
Sant Antoni dice adiós en su primer fin de semana, con éxito y sin incidentes destacables.
