Califican de "poco ambiciosa" la zona de bajas emisiones prevista en Sagunt

La Zona de Bajas Emisiones (ZEB) prevista por el Ayuntamiento de Sagunt no convence a Compromís. Así lo ha hecho saber el grupo municipal de este partido tras valorar la propuesta con la asociación vecinal Ciutat Vella, dado que es el único barrio donde se prevé implantar la restricción de tráfico de esta normativa el próximo junio.

En palabras de Maria Josep Picó, portavoz en el ayuntamiento: “Desde Compromís pensamos que la ordenanza reguladora de las zonas de bajas emisiones para la ciudad de Sagunt es poco ambiciosa, además de llegar tarde y con poca preparación por parte del equipo de gobierno para evitar la contaminación que afecta a la salud de la ciudadanía. De hecho, plantean aprovechar un control de acceso ya existente en Ciutat Vella -el cual presenta graves carencias de funcionamiento- para un lugar de la ciudad con una densidad de tráfico muy baja, para limitarse a cumplir con la normativa europea, sin tener en cuenta áreas con verdaderos problemas de polución que, además, afectan a ámbitos escolares”.

A ello añade: “Consideramos de vital importancia un buen funcionamiento del servicio de transporte público, acompañado de una dotación de recursos adecuada, para reducir considerablemente la contaminación derivada del tráfico motorizado. El sistema de control de acceso de vehículos en Ciutat Vella, atendiendo a las quejas de los usuarios del transporte público, no es el más adecuado para una ciudad como Sagunt. Hay que mejorarlo urgentemente”, continúa Picó.

Integrantes de Compromis y de la asociación vecinal de Ciutat Vella. / Levante-EMV

Otros problemas

Durante el encuentro se ha tratado la problemática relacionada con la limpieza del barrio, que se acentúa con la celebración de eventos. “En el último concierto de fin de año, las calles adyacentes a la plaza Mayor empezaron el día llenas de meados. Es cierto que se instalaron baños, pero creemos que es necesario distribuirlos por varios puntos, señalizar claramente su ubicación, que la policía actúe ante estos comportamientos incívicos y la limpieza urgente de las calles nada más finalizar el evento. No puede ser que la limpieza a fondo de las calles dependa del vecindario, como viene ocurriendo año tras año”, destaca la portavoz.

La proliferación de viviendas turísticas en el barrio es otro de los puntos tratados en la reunión. Según explica Maria Josep Picó: “Desde la entidad vecinal nos trasladan que es un tema que no preocupa en el barrio. Si bien es cierto que piden el cumplimiento de la norma para los propietarios, empezando por identificar claramente, mediante la instalación de la correspondiente placa con matrícula en la fachada, la existencia de una vivienda turística”.

Rueda de contactos

“Esta reunión forma parte de una rueda de contactos con entidades vecinales del municipio que nos permite hacer una radiografía, desde el punto de vista del tejido social, de las problemáticas de cada una de las partes de la ciudad, con el objetivo de hacer un seguimiento de ellas”, concluye Maria Josep Picó, portavoz del grupo municipal de Compromís per Sagunt.