El nuevo equipo técnico del Fertiberia BM Puerto Sagunto sufre un amargo debut

Estreno amargo del nuevo equipo técnico del Fertiberia Balonmano Puerto Sagunto contra el líder de la División de Honor Plata Masculina. El equipo rojiblanco cayó derrotado con una clara diferencia (30-16) el pasado sábado contra el Cajasol Sevilla BM Proin.

El encuentro comenzó con el equipo visitante incapaz de marcar en la portería contraria tras las tres paradas consecutivas de Kilian Ramírez. Carlos Martín fue el encargado de inaugurar el marcador porteño en el minuto cuatro, mientras que Alberto Serradilla se topó en dos ocasiones con las paradas de Kilian Ramírez en lanzamientos de siete metros. La primera gran brecha en el marcador llegó tras la exclusión de Álex Pozzer y dos tantos anotados por parte de los sevillanos a cargo de Pablo Soler (4-1) en el minuto ocho. La entrada del guardameta Dani Martínez logró reducir la brecha en el marcador.

Imprecisiones y pocos goles

Durante diez minutos, los visitantes se quedaron anclados en tres goles. La ventaja de los andaluces ya era de cuatro goles en el minuto 17 del choque y Sergio Mallo pidió el primer tiempo muerto del encuentro. El central del equipo local, Alexander Tioumentsev siguió aumentando las diferencias a su favor con un 9-4 en el minuto 22. La portería sevillana continuaba impenetrable y aprovechaban cada imprecisión de los porteños, especialmente en el apartado ofensivo. La primera parte finalizó con 11-6 en el marcador.

Tras el descanso dos dianas del extremo derecho del conjunto sevillano, Raúl Morales, permitió alcanzar una diferencia de siete goles en el minuto 33. La diferencia no dejó de aumentar hasta llegar a nueve haciendo pedir el segundo tiempo muerto de Sergio Mallo. En el minuto cuarenta el marcador ya era de 20-8 escapando así la oportunidad de sumar puntos para los del Port. En el minuto 42 del choque la diferencia ya era de más de 14 y los visitantes dieron el partido por perdido. En este escenario no dejaron de sucederse pérdidas que eran aprovechadas por el equipo local continuamente. El nuevo tandem del equipo técnico aprovechó la situación para dar minutos en el 40x20 a casi todos los jugadores convocados. El resultado final fue de 30-16 con 14 de diferencia.

Pensar en el próximo partido

Sergio Mallo agradece a la afición que ha viajado con ellos hasta Sevilla para animarles y que "han estado apoyando hoy y siempre". Asume que "hemos estado fuera del partido desde el principio". Mallo asegura que "nuestra labor es pensar en lo siguiente" a pesar de perder dos puntos "muy dolorosos". Por su parte el lateral derecho, Nicolás Zungri, afirma que "no tenemos excusa alguna" y que ahora solo les queda "entrenar y pensar en el próximo partido".

Con esta derrota, el Fertiberia Balonmano Puerto Sagunto corta su racha de nueve partidos consecutivos sumando y desciende un puesto en la tabla clasificatoria (cuarto, con 22 puntos). Además, deja de depender de sí mismo para recuperar el liderato de la categoría, pese a contar con el partido aplazado del mes de diciembre por la alerta roja emitida por la AEMET frente al Servigroup Benidorm, que se disputará este mismo mes de enero.

El club ya piensa en el próximo encuentro contra el BM Contazara Zaragoza. El partido se disputará el sábado 24 de enero a las 18.30 en el Pabellón Port de Sagunt. Desde el equipo porteño se insta a la afición a acudir al choque contra los de Zaragoza para animar a los jugadores.