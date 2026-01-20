El Futbol Base Sagunto consigue el liderato

El Futbol Base Sagunto logra una importante victoria en Gilet. "El trabajo bien hecho sigue dando frutos, nuestro primer equipo continúa dándonos alegrías", aseguran desde el club. El pasado sábado los saguntinos lograron imponerse al Gilet CF dejando un 1-2 en el marcador.

Los de Sagunt se fueron al descanso con una ventaja mínima (0-1) tras el gol de Ximo. Al salir de vestuarios el encuentro descendió el ritmo y "se volvió más trabado" complicando así las oportunidades de gol, añaden desde la entidad deportiva.

Líderes en la clasificación

En el minuto 70, el conjunto giletano logró inaugurar su marcador y llegar al empate, el equipo visitante "lejos de lejos de venirse abajo, reaccionaron y se volcaron al ataque", destacan. Tras varios intentos sin lograr acertar, "la fe y el esfuerzo tuvieron premio en el minuto 92", Jose Alós anotó el tanto que sellaba la victoria y permitía al equipo alcanzar el liderato.

El Futbol Base Sagunto está en lo más alto de la clasificación tras la derrota del Segorbe en Puçol. "Queda por delante una segunda vuelta llena de emoción y dificultades, pero el equipo seguirá luchando hasta el final para lograr el objetivo de la temporada", aseguran desde el equipo técnico.

Equipos de la cantera

El Juvenil A también visitó la Malaitxa para medirse al Gilet CF y regresó con los tres puntos tras "un sólido triunfo" por 1-3. El Cadete A se sitúa a tan solo dos puntos del líder en la lucha por el campeonato. El Cadete C continúa firme en lo más alto de la tabla, mientras que el Cadete D sigue sumando victorias tras imponerse por 2-3 en Tavernes.

"Destacamos la gran actuación del Infantil C, que logró un contundente 0-3 en un duelo directo, afianzándose aún más como líder de su grupo". También "queremos resaltar la excelente imagen ofrecida por nuestras chicas en el derbi frente al Atlético Saguntino. El encuentro finalizó en empate, pero la actitud, el juego y la competitividad mostrada son un orgullo para el club", añaden. En Fútbol 8, continúan mostrando "una clara evolución" y aseguran que "el objetivo sigue siendo la mejora continua y el aprendizaje, tanto en la victoria como en la derrota", concluyen respecto a estas categorías formativas.