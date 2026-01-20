La gigafactoría de Sagunt tira de la creación récord de empleo en Morvedre

El Camp de Morvedre fue la comarca de la Comunitat Valenciana que más incrementó su cantidad de empleados durante el pasado año. Así lo recoge el balance elaborado por el Instituto Valenciano de Estadística (IVE), a partir de los datos oficiales de la tesorería general de la Seguridad Social. Estos registros sitúan el número de personas trabajadoras a 31 de diciembre al borde de las 26.000, más de 1.650 por encima del anterior ejercicio, un aumento del 6,8 % que supone el nivel autonómico más alto, por delante del Alto Mijares y la Hoya de Buñol.

Esta tendencia viene marcada especialmente por Sagunt, donde las afiliaciones a la Seguridad Social se incrementaron un 8,9 % durante 2025 para superar las 20.150. La mejor prueba de que la gigafactoría que PowerCo construye en Parc Sagunt II es el principal motor de este crecimiento es que, de los más de 1.600 puestos de trabajo creados en ese periodo, una cifra que no tiene precedentes en la serie histórica del IVE, más de 900 se registraron durante el último trimestre, según el organismo dependiente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Grandes ciudades

Una comparativa con las grandes ciudades valencianas confirma la excepcionalidad de este aumento, al que solo se acerca Paterna con el 5,2 %, mientras Torrent se queda en el 4,6 %, València con el 4,3 % y el repunte en Gandia apenas llega al 1,6 %. El crecimiento laboral de Sagunt durante el pasado ejercicio no solo impulsó a la comarca, sino también a la provincia, donde el aumento fue del 3,6 %, y a la Comunitat Valenciana, donde alcanzó el 4,3 %.

Trabajadores en la gigafactoría de Parc Sagunt II. / Daniel Tortajada

En cualquier caso, un análisis de los números absolutos mantiene a Sagunt como la gran ciudad valenciana con menos empleo, ya que, frente a sus 20.168 puestos de trabajo con los que contaba a finales del pasado ejercicio, el resto no bajaba de las 23.000 afiliaciones, con Paterna en cerca de las 62.000 y València por encima de las 480.000. Aun en estas cifras totales, Sagunt saca ventaja a varias de estas localidades en su empleo industrial, que supera las 4.700 personas, muy por encima de Gandía o Torrent.

Industria

En términos relativos, ninguno de estos grandes municipios supera el porcentaje del 23,4 % que supone este sector en la capital del Camp de Morvedre respecto al total de afiliaciones, con Paterna como la más cercana con un 15,6 %. Por contra, esta posición de Sagunt vuelve a caer hasta la última en el empleo que generan los servicios y la construcción, siempre según el trabajo del IVE.

Empresas

Este poderío industrial contrasta con los últimos registros sobre la cantidad de empresas que completa el parque en la capital del Camp de Morvedre. Y es que, pese a que el número total aumentó durante el pasado ejercicio hasta las 1.666, medio centenar más que un año antes, ese incremento lo sostuvieron tanto la construcción como la agricultura, mientras el sector industrial se contrajo en esta variable, según siempre los números oficiales.