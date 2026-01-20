Laura Méndez consigue un nuevo triunfo

Laura Méndez, una de las atletas referentes del deporte femenino en Sagunt, se ha impuesto en la primera prueba del Circuito de Carreras Populares de la Ciudad de Valencia, celebrado este fin de semana. Se trataba además del debut de Méndez con su nuevo club y lo hacía de la mejor manera posible, ya que lograba el récord de la Volta a Peu Galápagos con un tiempo de 16 minutos y 45 segundos.

La atleta olímpica en Tokio 2020 inicia así la andadura con la camiseta de Cárnicas Serrano y lo hizo este domingo en la 27ª edición de la Carrera Popular Galápagos 3F, una de las clásicas de la ciudad de València, y la primera de las ocho pruebas de l Circuito de Carreras Caixa Popular , que también contará con la 11ª Carrera Never Stop Running Nunca te rindas y la 7ª Volta a Peu Runners Ciutat de València durante el mes de febrero.

Momento de las medallas. / Fedefotografía

Nueva etapa

La carrera con 5 kilómetros de recorrido, inundó el barrio de Tres Foques de miles de corredores, en la que la saguntina demostró su potencial. Prueba con la que arranca una nueva etapa de su vida, en la que espera aportar su experiencia y la calidad que tiene como atleta.

Cabe recordar que la fondista, que hasta hacía unos meses pertenecía al equipo Facsa Playas de Castellón, subía al podio en la Media Maratón del Campeonato de España de Ruta en año pasado, donde quedó en tercera posición.

Laura Méndez con su medalla al cuello. / Fedefotografía

Los buenos resultados obtenidos a lo largo de su carrera, su entrega y los valores defendidos, con una defensa clara por el deporte femenino, le llevaron a ser reconocida por el Ayuntamiento de Sagunt, en un recibimiento a la atleta en el que no faltó el alclde, Darío Moreno y el concejal de Deportes, Javier Timón.