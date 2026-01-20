Preocupación en Petrés por el mal estado de los accesos a su Castillo

Las III Jornadas Templarias que se celebraron en Petrés han puesto de manifiesto el mal acceso que presenta el Castillo, en fase de recuperación. La pendiente y el empedrado de su entrada, ahora también de las caballerizas, ya convertidas en contenedor cultural, generó algunos problemas en este evento por la falta de accesibilidad y el riesgo para algunas personas.

Aunque hubo tropezones sin caídas, ni situaciones que lamentar, el ayuntamiento ha puesto su mirada en este escenario y ya trabaja en buscar soluciones que hagan más atractiva y accesible la entrada a esta fortaleza del siglo XIV, una de las joyas patrimoniales de este municipio de la Baronia.

Templarios en el Ayuntamiento de Castillo. / Daniel Tortajada

La concejala de Cultura, Asun Borrás, aseguraba a Levante-EMV que el tema ya se ha puesto sobre la mesa y que será ahora el objetivo de las futuras subvenciones destinadas a este Bien de Interés Cultural (BIC). Hasta ahora la finalización de las caballerizas, el patio de armas o la consolidación de los muros del Castillo eran la prioridad. Sin embargo, "pese a que queda mucho por hacer, es preferible dejar la parte de dentro y centrarnos en la de fuera, dada su prioridad. De poco sirve poner en valor un castillo y que no se pueda acceder con facilidad, es una barrera arquitectónica que hay que eliminar", afirmaba la edila a este diario.

Proyecto

Aunque ese sea el objetivo de las subvenciones que se pretenden lograr para la fortaleza, Borrás no esconde que la situación sea compleja de resolver. Entre otras cosas, porque no se descarta que el empedrado existente pueda ser original, por lo que "será preferible mantenerlo". Por ello, una de las alternativas que se barajan es la construcción de una pasarela elevada ya que, por el momento, no se han contemplado otras a nivel técnico, lo que implica que "vamos a tener que estudiarlo detenidamente".

Esto también conllevará al acondicionamiento y que se adecente toda la parte exterior del castillo, que está dejada, ante la necesidad de consolidar primeros los muros para que estos no se cayeran, dado su mal estado, calificado como ruinoso, situación que ya se ha restablecido tras casi 10 años de trámites y actuaciones.