Rescatan a ocho personas de un camping de Sagunt

El temporal Harry ha azotado con tal fuerza el litoral norte de Sagunt que el camping Malvarrosa, situado en primera línea de la playa, ha vivido una de las situaciones más angustiosas de toda su historia debido a la gran cantidad de arena y agua que ha entrado en sus instalaciones, tanto desde mar por la mañana como desde el cercano marjal, por la tarde.

Si la situación ya era complicada esta mañana con múltiples zonas anegadas por el temporal marítimo, las lluvias de esta tarde aún lo han empeorado más, al acumularse allí un caudal procedente del cercano marjal que no podía desaguar, dado que el mar seguía embravecido.

Esto ha hecho que la Policía Local de Sagunt haya tenido que sacar de allí a ocho personas debido a que se había acumulado un palmo de agua en sus parcelas, donde estaban con caravanas, a consecuencia de la imposibilidad del marjal de desaguar por el temporal de Levante.

Una llamada sobre las 18:30 horas de los responsables del camping es la que ha motivado la intervención, al alertar de que las parcelas más cercanas a la playa tenían el agua por la rodilla "porque la marjal no puede desaguar", al subir el nivel freático del humedal, y eso había provocado que se acumulase allí.

Dos patrullas se han desplazado para hacer los rescates con un todoterreno, mientras el resto de personas se han mantenido en el camping al considerarse que no había peligro.

La gerente del camping, Paula Kopetz, ya había alertado por la mañana a Levante-EMV que la situación "es cada vez más preocupante y requiere una atención urgente" para así "frenar el avance del mar, restaurar la playa y garantizar unas condiciones mínimas de seguridad, accesibilidad y conservación ambiental".