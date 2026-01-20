La nueva exposición de Bancaja en Sagunt explora la luz y el vacío

La Fundación Bancaja en Sagunt acoge una nueva exposición. La muestra "Resonancias" de Fernando Molero se presenta como una revisión de los universos creativos del artista, con un recorrido por su producción de los últimos años, según destacan desde la comisión delegada de la fundación.

Fernando Molero es natural de Granada, aunque su desarrollo vital y profesional ha sido en Barcelona y Nueva York. El autor ha expuesto su trabajo en numerosas galerías e instituciones de ciudades de Europa y EEUU, como Tarragona, Badajoz, Alicante, Barcelona, Vigo, Dublín, Bruselas, Londres, París, Nueva York, Miami o Washington DC, entre otras.

Selección de 20 obras

La exhibición cuenta con una selección de 20 obras entre "óleos, dibujos y acuarelas que recorren creaciones datadas entre 2018 y 2025", según explican. Además, destacan que las obras están "marcadas por su atracción e interés por el fenómeno de la luz y el vacío, y su impacto estético y sensorial, componentes determinantes en su trabajo".

Una parte de la exposición. / Levante-EMV

En palabras del propio artista: "El arte nace casi siempre, en mi caso, de resonancias interiores de algo que quizá ni siquiera he vivido, ni tampoco viviré". Desde la Fundación Bancaja añaden que las obras suceden con "la guía del significado de la palabra Resonancia, que alude a la memoria irracional. El recorrido por la muestra revisa el imaginario de Molero, protagonizado por escenarios irreales cubiertos bajo una luminosidad a veces sobrenatural y un tiempo indeterminado". Añaden que "los juegos de luces y sombras afectan la percepción y trasladan al espectador una reflexión sobre la libertad individual y el enigma".

Horario de la muestra

En piezas como "Farragut North Station", "Future Memory", "Enter", "Lo que yo vi", "Future Memory", "Luzia´s dream", "Redención" o "La llamada" se deja entrever "cierto halo de misticismo, a través del poder de la iluminación, el aislamiento humano y la soledad, aspectos vigentes de la experiencia vital contemporánea", destacan. Sobre el autor, inciden en que "su obra abarca una temática muy diversa que muestra una visión metafísica del vacío".

La muestra del artista granadino se podrá visitar hasta el próximo 18 de febrero en la Sala Ximo Mixavila de la Casa Capellà Pallarés en horario de lunes a viernes de 9 a 14 horas, y de 16 a 21 horas. Toda la información sobre la exposición se puede consultar en la web de Fundación Bancaja.