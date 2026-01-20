La borrasca Harry se ceba con el litoral norte de Sagunt

El último temporal marítimo se está cebando con el litoral norte de Sagunt . La fuerza de la borrasca Harry y la creciente regresión de la costa han desdibujado la primera línea de la playa de la Malvarrosa de Corinto y han provocado que el agua salada inunde ya calles tanto en esta zona como en la playa de Corinto.

Esta madrugada se vivieron las primeras imágenes de calles anegadas de un caudal que se abría paso con fuerza aprovechando en muchos casos los accesos peatonales a las playas y el desnivel existente, dada la progresiva pérdida de sedimentos que se arrastra desde hace años; una reducción acentuada aún más al norte de Corinto tras las extracciones de arena y grava que hizo Costas para regenerar con ellas el litoral de Almenara.

La calle Finlandia, la avenida Britania y el Paseo al Mar eran algunos puntos de Corinto anegados esta mañana, como explicaba a Levante-EMV un vecino de la zona, Juan Carlos. "Hay calles con casi un palmo", decía añadiendo que ese avance del agua del mar implica daños para toda la vegetación que encuentra a su paso, como ya pasó hace un año, cuando entró en la avenida Dinamarca.

La borrasca Harry golpea el litoral norte de Sagunt / Levante-EMV

"Crónica de una muerte anunciada"

El concejal de Playas, Roberto Rovira, ha recorrido las calles inundadas de la Malvarrosa esta mañana tras ser alertado de lo ocurrido por una vecina y lo consideraba "la crónica de una muerte anunciada". "Desde el ayuntamiento ya demandamos hace tiempo una actuación de emergencia a Costas antes del trasvase de más de un millón de metros cúbicos de arena que, oficialmente, arrancaba este mes. No nos hicieron caso y está claro que, cuanto más se tarde en darle una solución, peor. El mar ha avanzado mucho y los temporales son cada vez mayores. Por eso insistimos en pedir que, además de traer arena, pongan sistemas para retenerla", decía a este diario recordando la postura municipal tras años de insistencia de las asociaciones vecinales de la zona.

Técnicos del departamento municipal de Mantenimiento y de la empresa mixta Aigües de Sagunt se han desplazado hoy también al lugar para valorar qué medidas adoptar para intentar frenar un avance del agua que era visible en primera línea de playa.

El mar ha llegado hasta las dunas en Corinto. / Levante-EMV

Allí, el mar ha inundado con facilidad zonas de dunas, traspasando la línea de las talanqueras de madera que delimitaban ese espacio protegido.

Por ello, vecinos de la zona se preguntaban porqué no se han hecho con anterioridad en todo Corinto y Malvarrosa montículos de grava y arena que ayuden a consolidar la duna a la vez que suponen una barrera física para que el agua del mar no se adentre hacia las casas.