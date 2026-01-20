La transformación del viejo economato de AHM cobra forma en Sagunt

Las obras que permitirán dar una nueva vida al viejo economato de Altos Hornos del Mediterráneo (AHM) cobran forma en Sagunt. La consellera de Servicios Sociales, Familia e Infancia, Elena Albalat, ha destacado hoy que los trabajos para sacarlo del abandono tras décadas en desuso "avanzan a buen ritmo" en una visita junto al alcalde, Darío Moreno , y representantes de distintos colectivos.

Este local, según Albalat, se está convirtiendo en “un nuevo referente para la atención a las personas mayores” gracias una actuación de su departamento valorada en 5,25 millones de euros. Esta intervención, como ya informó Levante-EMV, permitirá convertirlo en centro de día y Centro Especializado de Atención a Mayores (CEAM).

Durante la visita, Elena Albalat, acompañada por la secretaria del Sistema Sociosanitario, Rosa Ferrando, ha destacado que se trata de “una intervención muy necesaria, que responde a una demanda histórica de la población del municipio y que reforzará los recursos de proximidad para personas mayores”.

Un momenot de la visita. / Generalitat

En este sentido, ha subrayado que el inicio de esta rehabilitación ha sido posible "tras desbloquear un proyecto del 2017, que estaba paralizado y sin financiación", como apuntan desde su departamento. “Este Consell ha trabajado para convertir en una realidad un espacio muy reivindicado por la ciudad, garantizando la financiación y haciendo posible que hoy sea una obra en marcha”, ha señalado.

Asimismo, ha agradecido al ayuntamiento la voluntad de colaboración para sacar la iniciativa adelante, pues fue el consistorio quien financió la redacción del proyecto. Asimismo, ha subrayado la importancia del trabajo conjunto entre administraciones para convertir compromisos en realidades al servicio de las necesidades de la ciudadanía.

"Muy buena noticia”

El alcalde ha indicado que el inicio de esas obras “es una muy buena noticia” para la ciudad.

En este sentido, ha añadido que “recuperar este espacio era muy importante para nuestro municipio. Primero, por su valor como parte de nuestro patrimonio industrial, ya que es un edificio que habla del nacimiento y desarrollo del Puerto de Sagunto y de nuestra historia como ciudad. Y, en segundo lugar, porque las personas mayores y dependientes necesitan mejores infraestructuras y un espacio más grande, adaptado a sus necesidades”.

Así van las obras del antiguo Economato de AHM en Sagunt / Levante-EMV

Amplia oferta

El nuevo centro de día se ubicará en la primera planta del edificio rehabilitado y ofrecerá atención profesional especializada, terapia ocupacional y apoyo a personas con distintos grados de dependencia. En la planta superior se situará el CEAM, que complementará los servicios del centro actualmente existente frente al economato, ampliando la oferta de actividades de prevención, formación, envejecimiento activo y apoyo a familias y cuidadores.

La consellera se ha referido a la complejidad técnica para convertir un espacio industrial emblemático en un referente sociosanitario de la zona y ha añadido que “queremos que este CEAM y este centro de día sean un símbolo en la comarca de cuidado hacia las personas mayores de Sagunto”, ha asegurado Elena Albalat.

Las obras comenzaron en diciembre de 2025 y su finalización está prevista para el año 2027. La Conselleria equipará y dotará los nuevos espacios de los medios humanos y materiales necesarios para su puesta en marcha y además se encargará de su mantenimiento.