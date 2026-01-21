La borrasca Harry castiga la Senda Blava entre el Port de Sagunt y Canet

La borrasca Harry ha dejado el principal reguero de daños en el litoral norte de Sagunt, como ha venido informando Levante-EMV. Sin embargo, también ha castigado la Senda Blava que une junto al mar el Port de Sagunt y Canet d’en Berenguer.

Este paseo peatonal se ha llegado a cerrar al paso por precaución ante un temporal que ha dejado fuerte oleaje y ha dejado una zona inundada, además de derribar algunas de las grandes piedras que hacían de bancos para sentarse e incluso provocar arrastres en un tramo que fue reforzado el pasado verano. Esto, en el tramo más cercano a Canet, la ha llenado de numerosas cañas, troncos, piedras y otros residuos.

Imagen de uno de los tramos del paseo peatonal. / Daniel Tortajada

La previsión del ayuntamiento es limpiarlo una vez pase el temporal y no exista riesgo, como han confirmado desde el consistorio.

Esto, sin duda, será una buena noticia para los incondicionales de esta senda pues, desde que se creó, es un lugar muy transitado por deportistas y personas de todas las edades, además de haberse convertido en el nexo de unión entre los dos municipios.

De hecho, siempre está lleno de gente en bici, corriendo o paseando, especialmente, durante los fines de semana.