El camping de Sagunt, un "desastre indescriptible" tras la borrasca Harry

"En mi vida había visto el camping así. Es un desastre indescriptible". De esta forma se expresa Paula Kopetz, la gerente de este establecimiento situado en primera línea de la playa Malvarrosa de Corinto en Sagunt, al repasar el desolador efecto que ha tenido la borrasca Harry en un negocio que hasta ayer tenía casi 20 empleados y más de medio centenar de huéspedes pero ahora se centra en hacer frente en todos daños provocados por una virulenta entrada del agua del mar acompañada también de arena.

"Si lo pienso, me entran ganas de llorar", admite mientras intenta hacer una zanja para facilitar el drenaje del agua reconociendo que el temporal ha afectado a accesos, parcelas, zonas de paso y ha generado problemas de seguridad, higiene y mantenimiento. "A nivel económico, es un desastre. Nos hemos quedado sin clientes y todo son daños. Pero lo importante es que no le haya pasado nada a nadie", admite a Levante-EMV después de que este martes por la tarde llegaran a alertar a las autoridades para rescatar a varias personas de avanzada edad que seguían en sus caravanas cerca del mar mientras el agua anegada ya llegaba en esa zona hasta la rodilla.

"Lo que no queríamos es que le pasara nada a nadie y, menos, a estas personas de entre 80 y 85 años que son clientes desde hace unos 30 años. Por eso, llamamos, tuvimos que ayudar a salir a 4 ó 5 y, además, se acabó desalojando la zona de caravanas y autocaravanas donde habría más de 50 personas, todos ellos extranjeros de larga estancia", cuenta la gerente.

Imagen del bar del camping. / Daniel Tortajada

La virulencia del mar ha sido tal que apenas quedan rincones del camping que no estén inundados. "Solo está seca la entrada, un parque y poco más. Hay zonas que parecen un lago, la zona del bar está con dos palmos de agua y lo tengo abierto para que no haya problemas de humedad", explica asegurando que a los dos trabajadores de este último establecimiento les ha tenido que dar vacaciones. "El resto, estamos haciendo lo que podemos", dice.

Daniel Tortajada

Medidas de emergencia

A la hora de valorar lo sucedido, Paula tiene claro que la culpable no es solo la borrasca Harry. "Tras los últimos temporales, la acumulación de arena, restos vegetales y el desplazamiento natural de la playa están avanzando sin que exista una actuación efectiva de contención. Espero que esto sirva para que las autoridades se den cuenta del desastre de tener una playa así, como la teníamos y como se nos ha quedado. Llevábamos años reclamando medidas y nadie nos ha hecho caso porque parece que los de aquí no existimos. Por eso, espero que sean conscientes del peligro y haya cambios", afirma demandando medidas de emergencia antes del megatrasvase de arena previsto y criticando también tanto los espigones construidos al norte de esa playa como la extracción de arenas y gravas que se hizo del litoral norte de Sagunt para proteger con ese material la costa de Almenara.

Otra zona del camping inundada. / Daniel Tortajada

Daño económico y turístico

"Es imprescindible que las administraciones competentes actúen con urgencia para frenar este avance del mar, restaurar la playa y garantizar unas condiciones mínimas de seguridad, accesibilidad y conservación ambiental", añade. "Esta situación no solo perjudica gravemente a nuestra actividad económica y a la experiencia de los clientes, sino que también supone un riesgo para las infraestructuras, el personal y los usuarios. Además, la imagen turística de la zona se ve claramente dañada, afectando a uno de los principales motores económicos del litoral de Sagunto", dice calculando que aún les quedará un mes de arduo trabajo para devolver el camping a la normalidad "si hay días de sol y no hay más temporal".