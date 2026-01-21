Canet protesta en Fitur por la falta de posibilidades de promoción turística

El alcalde de Canet d'en Berenguer, Pere Antoni, ha sido crítico con la falta de posibilidades que tienen los municipios más pequeños para promocionar sus recursos y su oferta turística. Así se lo ha hecho saber al president de la Diputació de València, Vicent Mompó en el encuentro que han tenido en la Feria Internacional de turismo (Fitur), celebrada en Madrid y que dedicaba este miércoles a la Comunitat Valenciana.

Antoni ha trasladado al president, desde el respeto institucional, sus inquietudes en este tema y su oposición a un modelo que "limita las posibilidades de las localidades turísticas a la hora de presentar y singularizar su oferta".

“Le he preguntado por qué la Diputación apuesta por este modelo en Fitur, que nos quita mucha visibilidad a los municipios que somos destinos turísticos y, además, como entre semana es cuando tenemos que hacer contactos con las empresas del sector, esta forma de trabajar nos hace perder oportunidades. Su contestación ha sido que se lo preguntan muy a menudo, pero no ha sabido darme una respuesta concreta porque dice que ese modelo es anterior a su llegada”, explicó el alcalde de Canet.

Llegada a Fitur

El mandatario local acudió puntual, como cada año, a la inauguración de (Fitur), que abrió este miércoles sus puertas en Ifema (Madrid). El objetivo de Antoni es continuar con la labor de promoción de una localidad que ya es referencia nacional en turismo sostenible y que, este verano, inaugurará la temporada con la nueva regulación de los alquileres turísticos. Esta normativa evitará la aparición de pisos que no reúnan las condiciones mínimas y velará por conciliar la llegada de visitantes con las necesidades de los vecinos y vecinas de la localidad, asñi lo ha trasladado Antoni.

Pese a las dificultades que plantea esta forma de entender Fitur por parte de la Diputación de Valencia, que ya causó polémica en la anterior edición, Antoni defendió el modelo turístico de Canet d’en Berenguer en la cita internacional, que este año reforzará su apuesta por la desestacionalización para lograr una temporada de seis meses. Además, incrementará su compromiso con el turismo sostenible, con iniciativas como un nuevo pulmón verde de 45.000 metros cuadrados o la puesta en marcha de la ‘senda verda’.

Encuentros

Uno de los platos fuertes del día, nunca mejor dicho, fue el showcooking organizado por el chef local Rafa Corresa, de Ca’ Rafa, con un menú compuesto por una coca y un arroz de langostinos y alcachofas. La idea es dar a conocer la gastronomía de Canet, cada vez más reconocida, y que tiene en los productos de proximidad a su máximo aliado.

El alcalde con el chef local Rafa Corresa. / Ayuntamiento de Canet

Pese a las dificultades para dar a conocer los atractivos turísticos de la localidad, entre ellos la falta de espacios en la Feria, la primera jornada de Fitur fue intensa y estuvo repleta de reuniones de trabajo.

La primera cita del alcalde fue con los responsables de la consultora Penidez y Giró en torno a la posibilidad de conseguir fondos específicos para la protección del litoral, que estos días ha sufrido un nuevo revés con la borrasca Harry y el fomento de la biodiversidad, con el foco puesto en el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS 6), relativo al agua y al saneamiento.

Entre otros asuntos, también se abordaron proyectos relacionados con la seguridad, como la laminación de tormentas y la canalización de aguas pluviales hacia el cauce del Palancia, como ya publicó este diario, con el objetivo de evitar inundaciones y mejorar la gestión hídrica. Asimismo, hubo tiempo para tratar el apoyo al tejido empresarial, con el fin de facilitar el acceso de las pymes a fondos europeos y subvenciones que actualmente no aprovechan por falta de información.

En el ámbito de las nuevas tecnologías, Pere Antoni mantuvo un encuentro con los responsables de Atribud, una consultora experta en análisis de redes sociales (TikTok, Facebook, Instagram…), para conocer la experiencia turística de los visitantes, detectar carencias como destino y enfocar la oferta hacia las necesidades de los turistas.