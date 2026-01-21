El Consell contempla a Sagunt como zona tensionada de alquiler residencial

L'Observatori Valencià d’Habitatge i Segregació Urbana (OHSU) contempla a Sagunt como zona tensionada para el alquiler de vivienda. Esta es una de las principales referencias a la capital del Camp de Morvedre en el último trabajo de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, que se presenta como una auditoría operativa sobre la vivienda de protección y promoción pública, con datos de los ejercicios 2023 y 2024.

El informe aclara que la Generalitat no cuenta con estudios específicos sobre la tensión del mercado residencial, "un concepto de la regulación jurídica que apareció en 2023", pero que "la Conselleria d'Habitatge anunció en octubre de 2024 que no aplicaría, al considerar que la competencia es autonómica y cuestionar la eficiencia de la medida", según apunta el documento. Así y mientras en Sagunt, desde el alcalde, Darío Moreno, hasta la plataforma que se constituyó en defensa de la vivienda, se reivindica esta declaración para poner techo a los precios, el OHSU admite que, tanto en el núcleo porteño como en el histórico, hay, "al menos, una zona de mercado de alquiler tensionado".

Otras ciudades

Según este estudio, otras ciudades en esta situación son València, Gandia o Paterna, además de otras poblaciones de sus respectivas áreas urbanas y localidades de menos de 10.000 habitantes, entre las que no aparecen más municipios del Camp de Morvedre y Rafelbunyol es la más cercana.

El Síndic también hace un repaso en esta auditoría de las iniciativas impulsadas por la administración autonómica para ampliar el parque de vivienda pública durante los últimos años.

Vista del PAI Fusión que concentra la mayor cantidad de solares para vivienda pública en Sagunt. / Daniel Tortajada

En Sagunt, estos avances se resumen en la colaboración público-privada acordada en marzo de 2024 por medio del derecho de superficie, que se materializó en 200 viviendas; los 2,5 millones comprometidos en la construcción de 55 apartamentos en el PAI Gerencia; la adquisición de nueve, aunque en este caso con la financiación del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, así como la compra de otro par de inmuebles residenciales por 185.600 euros a través del derecho de tanteo y retracto, según los datos del órgano fiscalizador de la Generalitat.

Disponibilidad de suelo

Otro de los capítulos que aborda este informe es la disponibilidad de suelo para vivienda protegida. Según los registros de la OHSU, en Sagunt hay localizadas más de una treintena de parcelas con una superficie de algo más de 69.000 metros cuadrados en las que está programada la construcción de inmuebles residenciales reservados para las personas en riesgo social.

La mayor concentración se encuentra en el PAI Fusión, con 20 que se extienden más allá de los 55.000 metros cuadrados, aunque también hay solares aptos en el Port, Racó de l'Horta, norte del Palància y una en el núcleo histórico. A este catálogo hay que añadir la reserva de casi 16.000 metros cuadrados/techo que hay contemplada en el sector SUNP7, pendiente de desarrollar.

Nivel de necesidad

Otro indicador que ofrece l'Observatori València d'Habitatge es la necesidad de vivienda por municipios, que resume en los niveles alto y medio. En este caso, Sagunt está entre las ciudades que presentan mayor urgencia por ampliar su parque residencial, mientras también aparecen Canet d'en Berenguer y Benavites en un nivel medio. Estas catalogaciones se remontan a 2022.