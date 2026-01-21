Donaciones de la dana sin repartir generan polémica en Sagunt

Donaciones realizadas hace más de un año para los afectados por la dana que no llegaron a ser repartidas han generado polémica en Sagunt. El portavoz de Vox en Sagunt, Alejandro Vila, ha denunciado públicamente su existencia y su "abandono" en el sótano del nuevo pabellón deportivo municipal del Port de Sagunt , responsabilizando de lo ocurrido al gobierno municipal del PSPV-PSOE y Esquerra Unida-Unides Podem, si bien desde este último se ha asegurado a preguntas de Levante-EMV que son enseres rechazados en su día por las poblaciones afectadas por la barrancada que los Servicios Sociales municipales tienen controlados y van repartiendo en función de las necesidades.

Los materiales están guardados en varias cajas de cartón, como asegura la formación ultra. "Hay ropa, mantas, toallas y pañales de adultos", según se puede leer en escrito a mano en ellas, como afirma el edil de Vox, apuntando que incluso en una se menciona una tienda de campaña y un saco de dormir. “Estamos ante un hecho gravísimo que demuestra una mala gestión de la solidaridad ciudadana y una absoluta falta de respeto tanto a los donantes como a las personas que hoy necesitan esa ayuda”, ha afirmado Vila.

Material, en cajas. / Vox

Desde el grupo municipal se critica que esto esté por repartir pero, más que reivindicar el envío de los productos a poblaciones afectadas por la dana, demanda su reparto entre personas que lo puedan necesitar en la ciudad. Así, considera "inaceptable" que "continúen olvidados y sin inventariar, privando a quienes los necesitan de un apoyo esencial".

Por ello, su edil Alejandro Vila exige al ayuntamiento "la realización inmediata de un inventario completo del material almacenado, el reparto urgente de las donaciones entre entidades sociales, familias necesitadas y recursos asistenciales del municipio, así como que se depuren responsabilidades políticas por esta situación" que insiste en calificar "de abandono".“El postureo solidario no sirve de nada si luego la ayuda acaba acumulando polvo en un sótano. La solidaridad se gestiona, se organiza y se entrega. Todo lo demás es propaganda vacía”, remarca.

"Toneladas repartidas"

Desde el gobierno municipal se ha explicado que "toneladas y toneladas de material recogido por la dana se fue repartiendo por distintos municipios afectados". Pero, como las zonas afectadas rechazaron algunos enseres, estos se trasladaron al pabellón del Port en cajas. Entre estas últimas, según especifican, "hay seis de ropa de adulto y otras pocas de un modelo concreto de pañales de personas mayores. Servicios Sociales los tiene identificados y ha ido dando salida a este y otros materiales según necesidad, pero al ser un producto tan concreto, la demanda es muy baja", apuntan.

En cualquier caso, remarcan que "es una cantidad muy pequeña de material en proporción con lo que se recibió y se gestionó".