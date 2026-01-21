Una inversión millonaria llega a las calles de Sagunt

La inversión de 2 millones de euros para la renovación de los más de 1.600 contenedores de residuos ya se deja ver en las calles de Sagunt. Así lo ha anunciado la Sociedad Anónima de Gestión (SAG), que es la encargada de su paulatina instalación hasta completar más de 350 islas completas para las fracciones de envases, cartón, orgánica, vidrio y resto.

Como Levante-EMV ha venido informando, esta iniciativa está financiada por el ayuntamiento y cumple varios objetivos. Los primeros que se destacan desde la empresa pública son facilitar la separación de la basura por parte de la ciudadanía y mejorar la eficiencia del servicio de recogida, ya que la unificación de los contenedores, con capacidad de 3.000 litros, excepto los reservados para biorresiduos que se quedan en 2.000 litros, permitirá utilizar un único modelo de camiones.

Otro avance se centra en la accesibilidad, según señalan desde la SAG, ya que este nuevo mobiliario urbano "no incorpora pedales ni palancas". Por otra parte, el diseño de menor altura mejora la visibilidad e incide en la seguridad vial de los peatones, insisten las mismas fuentes.

Reorganización

Además de la renovación, este desembolso millonario está enfocado en la reorganización de los contenedores para dejar todos los desechos en un único punto. En este aspecto se incide en el recientemente aprobado plan de residuos, en el que también se hace un llamamiento a completar las islas con depósitos para ropa, algo que por el momento no se aborda. La distancia óptima entre estas baterías es de 150 metros, según la SAG.

Contenedores nuevos listos para su instalación. / SAG

Una de las principales ventajas que aporta esta inversión es la geolocalización de los contenedores y la capacidad de pesar los residuos en cada vaciado, una información que se utilizará para adaptar las rutas y la frecuencia de la recogida de los residuos en función de las necesidades reales de cada barrio. De esta forma, según confían, se pondrá fin a los contenedores desbordados.

Eficiencia y sostenibilidad

El concejal de Medio Ambiente, Jorge Vidal, señala que esta actuación "se enmarca en el compromiso por avanzar hacia un modelo de gestión de residuos más eficiente y sostenible. Resulta fundamental -añade el edil responsable de la SAG- poner a disposición de la ciudadanía los medios necesarios para hacerlo de manera sencilla y accesible". Una buena separación en origen, según destaca al socialista, tendrá un impacto, a largo plazo, "en la reducción de costes asociados al rechazo en vertedero y el incremento de los ingresos por la recogida selectiva de envases y cartón".