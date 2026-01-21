Una joven actriz de Gilet da otro salto en la gran pantalla

Gilet es cuna de talento joven. La actriz Victoria Oliver, natural del municipio del Camp de Morvedre, forma parte del reparto de Sigue mi Voz de la plataforma Amazon Prime, una película rodada en Pamplona que ha supuesto un paso importante en su carrera artística, sin perder de vista sus raíces giletanas, que ella misma señala como el origen de todo.

Victoria destaca que su vocación nació mucho antes. “Gilet es el sitio de donde yo he salido”, afirma. Y es que, la actriz recuerda con cariño cómo sus primeras experiencias sobre un escenario llegaron en los festivales de Navidad, los playbacks de verano y las actividades culturales del pueblo. “Ahí se fue cultivando esa inquietud por actuar, por ponerme delante de la gente”, explica. Ese primer contacto con el público en su localidad fue clave para que, con el tiempo, llegaran oportunidades profesionales como Sigue mi Voz

Un rodaje especial

El rodaje tuvo lugar en Pamplona en junio de 2024. Es una producción basada en una novela juvenil de "gran impacto emocional", según cuenta Victoria a Levante-EMV. El rodaje reunió a un elenco mayoritariamente adolescente, algo que Oliver define como “una experiencia muy bonita, tanto por el ambiente de trabajo como por la convivencia durante las semanas de grabación". Uno de los aspectos más llamativos del rodaje fue la recreación del invierno en pleno mes de junio. “Toda la nieve que aparece es artificial. Era muy curioso ver el set completamente nevado y, al girarte, encontrar Pamplona totalmente verde”, recuerda la actriz.

En la película, Victoria Oliver interpreta un personaje antagonista, un papel complejo que afrontó alejándose de estereotipos. “No quería que se quedara en el cliché de la mala que hace bullying sin motivo. Era importante entender de dónde nace ese comportamiento”, señala, destacando el trabajo de construcción del personaje. La joven actriz llegó al proyecto tras superar un proceso de casting dirigido por Blanca Jabaloy y actualmente está representada por la agencia Matilda Talents.

Trayectoria audiovisual

Entre sus trabajos más destacados se encuentra la serie La Ruta (2022), donde dio vida a Vero y que supuso un importante escaparate a nivel nacional, además de su participación en el largometraje Alumbramiento (2023). También ha formado parte del reparto del reboot de la serie portuguesa Morangos com Açúcar (2023-2024), ampliando su experiencia internacional. En cine, ha trabajado en películas como Kené (2021) y en el cortometraje Acuarela.

Con este nuevo proyecto, Victoria Oliver se convierte en un ejemplo de cómo desde un municipio pequeño del Camp de Morvedre pueden surgir trayectorias prometedoras en el mundo de la interpretación, llevando el nombre de Gilet más allá de sus fronteras.