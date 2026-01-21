El turismo de congresos y eventos profesionales es uno de los objetivos de Sagunt en Fitur

El Ayuntamiento de Sagunt trabaja en Fitur por la capatación de congresos y eventos profesionales para su posicionamiento turístico. Precisamente, la Feria internacional de Turismo que se celebra esta semana en la capital de España, centra la agenda profesional, dados los encuentros de trabajo previamente programados, reduciendo su presencia institucional y los actos de carácter público, en un contexto que aconseja la máxima prudencia y respeto tras el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), explicaban desde la instutución

La delegación municipal de Turismo se ha desplazado a Madrid, donde permanecerá desde este miércoles del 21 al 25 de enero para atender compromisos profesionales ya adquiridos y continuar el trabajo de posicionamiento del destino en el ámbito cultural, gastronómico y de turismo de congresos, especialmente durante las jornadas dirigidas a profesionales del sector.

Jornada de trabajo en Fitur. / Ayuntamiento de Sagunt

Compromisos

Atendiendo a esos compromisos y dentro de esta agenda de trabajo, este miércoles se ha llevado a cabo la presentación de la oferta de Turismo MICE en la sala de presentaciones, una línea estratégica orientada a la captación de congresos y eventos profesionales.

Por otro lado, el restaurante La Costanera y la pastelería Rahona han participado en un showcooking en el área gastronómica de València Turisme, una acción vinculada a la promoción de la gastronomía local y comprometida previamente con ambos establecimientos.

Desde el Consistorio se ha considerado necesario mantener determinadas acciones ya cerradas con antelación, en especial aquellas que implican la participación directa de comercios y empresas locales, con el objetivo de no causarles perjuicios económicos ni organizativos, explican desde la institución.